하이브, 글로벌 리더 80여명 한자리에…중장기 성장 전략 논의

하이브 글로벌 리더십 서밋(HYBE Global Leadership Summit)에 참여한 방시혁 하이브 의장. 하이브 제공

하이브(HYBE)가 전 세계 주요 거점의 리더들을 한자리에 모아 미래 성장 방향과 중장기 사업 전략을 구체화하는 시간을 가졌다.

하이브는 지난 9일부터 13일까지 닷새 동안 글로벌 거점 법인의 경영진과 실무 리더 등 80여 명이 참석한 가운데 '하이브 글로벌 리더십 서밋(HYBE Global Leadership Summit)'을 개최했다고 밝혔다.

2023년 6월 처음 시작된 이번 행사는 올해 '리얼라이닝 아워 노스 스타(Realigning Our North Star·우리의 북극성을 재정렬하며)'를 주제로 진행됐다.

방시혁 의장은 행사 첫날 특별 세션에 참석해 하이브가 지닌 핵심 경쟁력으로 '혁신성'을 강조했다. 특히 '멀티 홈, 멀티 장르(Multi-home, Multi-genre)' 전략을 기반으로 글로벌 사업 영역을 넓혀온 과정을 돌아보고, 향후 나아갈 방향에 대한 비전을 공유했다.

아울러 단순한 외형 확장에 그치지 않고 팬덤의 일상 전반에 가치를 제공하는 '글로벌 엔터테인먼트 라이프스타일 플랫폼'으로 사업의 질적 성장을 이뤄야 한다는 점을 역설했다.

이번 서밋에서는 내년도 핵심 실행 과제와 향후 3개년 사업 로드맵을 중심으로 심도 있는 논의가 이뤄졌다. 하이브아메리카의 캣츠아이와 산토스 브라보스 등 현지화 프로젝트 성과를 비롯해 하이브 뮤직그룹 APAC 및 솔루션 조직, 신포맷 IP와 콘텐츠를 담당하는 NEB, 하이브재팬과 하이브인디아 등이 각 부문의 사업 방향과 중장기 과제를 공유했다.

이와 함께 글로벌 레이블 서비스와 위버스, 드림에이지 등 주요 조직도 향후 전략을 발표하며 글로벌 사업 경쟁력 강화를 위한 협력 방안을 모색했다. 행사 마지막 날에는 전 세계 임직원이 함께하는 실시간 온라인 타운홀이 마련됐다.

행사의 시작과 마무리를 함께한 이재상 대표이사는 "'하이브 2.0'의 비전을 한층 더 선명히 다질 수 있었다"며 "기존의 관성에서 벗어나 함께 고민하는 과정을 거쳤다는 점에서 의미가 있다"고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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