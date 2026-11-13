대만 출신 슈화 있는데…아이들 우기, '하나의 중국' 공개 지지

우기. 사진=뉴시스

그룹 아이들 멤버 우기가 중국 정부의 '하나의 중국'을 지지하는 게시물을 공유했다.

우기는 지난 12일 자신의 중국 소셜미디어 웨이보 계정에 시진핑 국가주석의 연설 내용이 담긴 관영 신화통신의 게시물을 공유했다.

해당 게시물에는 "5000여년에 걸친 중화 문명의 유구한 역사 속에서 국토는 분열돼선 안 되고 국가가 혼란해져선 안 되며 민족이 흩어져서는 안 된다는 것은 모든 중화 아들, 딸들의 뼛속 깊이 새겨진 공동의 신념"이라는 내용이 담겼다.

이어 "대만 문제를 해결하고 조국의 완전한 통일을 실현하는 것은 중국 공산당이 변함없이 추구해 온 역사적 사명이며 모든 중화 아들, 딸들의 공동 염원이자 중화 민족의 위대한 부흥을 이루기 위한 필수 불가결한 과제"라는 내용도 포함됐다.

슈화. 사진=뉴시스

중국 정부가 주장하는 '하나의 중국'은 중국 대륙과 홍콩, 마카오, 대만은 나뉠 수 없는 하나이고 합법적 정부 또한 오직 중국 하나라는 대외 기조다.

이를 공개적으로 지지한 우기의 게시물을 두고 국내 소셜미디어에서는 다양한 반응이 쏟아졌다. 우기가 중국 출신인 만큼 '하나의 중국'을 지지할 수도 있다는 의견이 나온 반면, 같은 팀 멤버인 대만 출신 슈화의 입장을 배려했어야 한다는 지적도 잇따랐다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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