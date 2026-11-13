경산중앙병원, ‘제9회 근원 백승찬 기념 학술제’ 성료… “환자 안전·의료 질 향상 다짐”

(왼쪽부터)경산중앙병원 정재욱 행정원장, 구일권 병원장, 원우회 강남조 회장, 양분자 남부동장, 현선희 남부동 총무팀장, 경산중앙병원 원우회 우창우 부회장

의료법인 근원의료재단 경산중앙병원은 설립자의 환자사랑 정신을 계승하고 의료서비스의 질적 향상을 도모하기 위해 ‘제9회 근원 백승찬 기념 학술제’를 개최한다고 밝혔다.

올해로 9회째를 맞은 이번 학술제는 경산중앙병원의 연중 최대 행사로, 설립자인 근원 백승찬 이사장의 병원 설립 이념을 되새기고 환자 안전과 의료의 질 향상을 위한 성과를 공유하는 자리다.

행사는 ▲의료 질 향상(QI) 발표회 ▲설립자 근원 백승찬 이사장 12주기 추모식 ▲학술세미나 등 세 가지 프로그램으로 구성된다.

QI 발표회에서는 병원 각 부서가 환자 안전과 진료환경 개선을 위해 추진해 온 활동과 성과를 공유한다. 의료현장에서 발견한 개선 과제를 구성원들이 함께 살펴보고, 보다 안전하고 신뢰받는 진료환경을 조성하기 위한 의견을 나눌 예정이다.

설립자 12주기 추모식에서는 고인의 생전 뜻과 병원 설립 당시의 철학을 되새긴다. 이어지는 학술세미나에서는 의료진과 병원 구성원들이 전문지식과 경험을 공유하며 의료서비스 발전 방향을 모색한다.

특히 올해 학술제에서는 지역사회와 나눔의 가치를 실천하는 뜻깊은 순서도 마련된다.

경산중앙병원은 행사 중 경산시 남부동(동장 양분자)에 이웃돕기 성금 100만원을 전달했다. 이번 성금은 지난 5월 병원 원우회가 주관한 ‘중앙시장 나눔 바자회’에서 마련한 수익금이다. 당시 병원 직원들은 각자 소장하던 물품을 자발적으로 기부하고 판매에 참여하며 지역 이웃을 위한 나눔에 힘을 보탰다.

직원들의 작은 정성이 모여 마련된 수익금이 학술제를 통해 지역사회에 다시 전달된다는 점에서 의미를 더했다. 전달된 성금은 남부동 지역 내 도움이 필요한 이웃들을 위해 사용될 예정이다.

정민혜 근원의료재단 이사장은 “근원 백승찬 기념 학술제는 설립자께서 평생 강조하셨던 환자사랑과 의료인의 사명을 되새기는 병원의 가장 뜻깊은 행사”라며 “각자의 자리에서 환자를 위해 노력해 온 구성원들이 한자리에 모여 그동안의 성과를 나누고 앞으로의 발전 방향을 함께 고민하는 시간”이라고 말했다.

이어 “특히 올해는 직원들이 직접 기부한 물품으로 마련한 바자회 수익금을 지역사회에 전달하게 돼 더욱 뜻깊다”며 “병원을 찾아주시는 환자뿐 아니라 지역 이웃들에게도 따뜻한 마음을 전할 수 있도록 의료와 나눔의 가치를 꾸준히 실천하겠다”고 덧붙였다.

한편 경산중앙병원은 매년 근원 백승찬 기념 학술제를 개최하며 설립자의 의료철학을 계승하고, 환자 안전과 의료 질 향상을 위한 구성원 간 소통과 학술 교류를 이어가고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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