㈜바이탈플랜트, ‘롤팬 플러스’ CJ온스타일 ‘최화정쇼’서 전체 매진

CJ온스타일 최화정쇼 방송 캡처. 사진=바이탈플랜트

㈜바이탈플랜트의 자동회전냄비 신제품 ‘롤팬 플러스’가 지난 11월 11일 오후 9시 55분 방송된 CJ온스타일 ‘최화정쇼’에서 준비한 물량을 모두 판매하며 전체 매진을 기록했다고 13일 밝혔다.

이번 방송은 최근 소비자들 사이에서 입소문을 타며 판매량이 증가하고 있는 자동회전냄비 ‘롤팬’과 높은 인지도를 보유한 ‘최화정쇼’의 첫 만남으로 방송 전부터 관심을 모았다는 것이 업체 측 설명이다.

㈜바이탈플랜트 롤팬 플러스는 분 당 약 100대의 판매 속도를 기록했다. 최화정쇼에서 처음 런칭한 상품임에도 준비 물량이 모두 판매됐다. 방송 진행자인 최화정은 요리 과정만큼이나 번거로운 것이 조리 후 뒷정리라고 언급하며, 롤팬 플러스의 기름 튐 방지 기능을 주요 장점으로 소개했다. 특히 불 앞에 서서 저어주지 않아도 되는 편리함을 강조하며 제품의 편의성을 칭찬했다.

사진=바이탈플랜트

이번 방송에서 선보인 제품은 지난 7월 출시된 ㈜바이탈플랜트의 최신 모델 ‘롤팬 플러스’다. 기존 제품 대비 사용 편의성을 한층 강화한 것이 특징이다.

㈜바이탈플랜트 ‘롤팬 플러스’는 직관적인 LED 터치 방식을 적용해 식재료와 조리 상황에 따라 회전 속도를 조절할 수 있다. 또한 식재료 투입구를 넓히고 모터 장착 위치와 손잡이 구조를 개선해 식재료를 넣을 때 발생하는 불편함을 줄였다. 뚜껑 역시 별도의 홈 위치에 맞출 필요 없이 자유롭게 여닫을 수 있도록 설계했다. 여기에 USB-C 타입 충전 방식을 적용해 충전 편의성까지 높였다고 업체 측은 전했다.

㈜바이탈플랜트 김정현 대표이사는 “바이탈플랜트만의 특허기술을 바탕으로 지금까지 누적 68만 대의 판매를 기록했다”며 “이번 최화정쇼 방송을 통해 롤팬 플러스가 새로운 주방문화를 선도해 갈 혁신 아이템으로 자리매김하는 계기를 열었다”고 말했다.

이어 “앞으로도 지속적인 품질 관리와 제품 혁신을 이어가는 한편, 보다 적극적인 마케팅 활동을 통해 고객과의 접점을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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