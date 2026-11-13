KBO, 넥스트레벨 고1 전국권 캠프 개최…김민건·김강민·소성하 등 외야 유망주 참가

사진=KBO

KBO(한국야구위원회)가 11월 9일부터 23일까지 14박 15일 일정으로 보은 KBO 야구센터에서 ‘2026 Next-Level Training Camp 고1 전국권 캠프’를 개최한다고 13일 밝혔다.

앞서 KBO는 지난 6월 3개 권역에서 총 120명을 대상으로 고1 권역별 캠프를 운영했다. 해당 과정의 우수 수료자를 비롯해 전국 각지에서 선발된 고등학교 1학년 우수선수 40명이 이번 전국권 캠프에 합류한다.

이번 명단에는 각 학교를 대표하는 외야 유망주들이 대거 이름을 올렸다.

성남고 소성하는 뛰어난 타격 매커니즘을 갖춘 외야 자원이다. 야수로서 능력뿐만 아니라 190cm의 큰 키를 활용한 파워 있는 피칭을 선보이며 투수로서 가능성도 충분하다는 평가를 받는다. 휘문고 김강민 역시 높은 타격 완성도와 안정적인 외야 수비력을 자랑하는 외야 유망주이다. 광주진흥고 김민건은 호남권 타선의 핵심 자원으로 우수한 타격 궤적과 빠른 정타를 만들어내는 차세대 외야 유망주로 꼽힌다는 것이 관계자의 설명이다.

투수 파트에는 홍예성(경동고), 이지훈(광주제일고), 방민석(성남고)이 포함됐다. 홍예성은 부드러운 투구폼에서 나오는 날카로운 제구력이 강점이며 이지훈은 호남 야구 명문 광주제일고의 차세대 핵심 투수 자원으로 손꼽힌다. 방민석은 마운드 위에서의 안정적인 피칭은 물론, 우수한 타격 밸런스와 장타력까지 겸비한 투타 겸업 유망주다.

KBO는 이번 캠프 참가자 중 우수 선수 20명을 선발해 내년 1월 일본 쓰쿠바대학교 소재 인빅투스 애슬릿 퍼포먼스 센터에서 열리는 KBO 우수 유소년 선수 해외 트레이닝 프로그램에 파견할 계획이다.

코칭스태프는 김한수 감독을 비롯해 권오준·마정길·김명성(투수), 이원석(타격), 이성우(포수), 채종국(내야), 정진호(외야/주루) 등 KBO 리그 출신 지도자 8명으로 꾸려졌다. 지도자들은 선수들의 기본기 확립과 포지션별 맞춤형 기술 훈련을 전담하며 전문 트레이닝 코치 2명이 동행해 피지컬 트레이닝과 체계적인 부상 관리를 지원한다.

아울러 성장기 선수들의 신체능력 발달과 기량 개선을 돕기 위해 과학적인 피지컬 데이터 측정도 병행한다. 측정된 데이터를 토대로 선수 개개인의 신체 역량을 면밀히 점검하고, 보완이 필요한 영역에 대한 맞춤형 피드백을 제공할 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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