한국 U-23 야구, 세계선수권서 대만에 역전패… 슈퍼라운드 3패

사진=세계야구소프트볼연맹 홈페이지 캡처

한국 23세 이하(U-23) 야구대표팀이 제6회 세계야구선수권대회 슈퍼라운드에서 최하위로 떨어졌다. 13일 니카라과 마사야의 로베르토 클레멘테 구장에서 열린 대회 슈퍼라운드 첫 경기에서 대만에 1-6으로 졌다.

한국은 앞서 열린 조별리그 B조에서 일본, 베네수엘라에 패했다. 2패를 떠안고 3승2패로 슈퍼라운드에 돌입했다. 이날 패하며 슈퍼라운드 3패째를 기록하게 됐다. 이날 A조 3위에 패하며 슈퍼라운드 6개국 중 최하위가 됐다.

마운드와 타선 모두 고전했다. 선발 투수 박준성(LG)은 1⅔이닝 3피안타 5실점(1자책점)에 머물렀다. 2회에 나온 폭투와 야수 실책 등이 겹쳐 대량 실점했다. 타선은 7회까지 2안타를 뽑아내는 데 그쳤다. 한국은 1회초 2사 3루에 상대 실책으로 선취점을 올렸지만 2회에만 5점을 내주며 리드를 내줬다. 한국은 14일 호주를 상대한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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