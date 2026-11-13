SBS, ‘최우수상’ 받은 ‘나의 이방인’ 1부 AI 예원과의 7일… 14일 방송

사진=SBS

인공지능(AI)이 인간의 기억과 관계, 창작의 영역에 들어왔을 때 벌어지는 변화를 조명한 다큐멘터리가 시청자들을 찾아간다.

방송 전부터 방송콘텐츠대상 최우수상을 거머쥐며 일찌감치 주목받은 SBS 창사 36주년 특집 대기획 ‘나의 이방인’이 오는 14일 밤 11시 15분 1부 ‘AI, 다시 만난 너’로 포문을 연다고 13일 밝혔다.

프로그램은 세 가지 특별한 만남에 ‘단 7일’이라는 공통의 조건을 부여하고 제한된 시간 안에서 인간이 AI 존재를 받아들이는 감정과 관계의 변화를 밀착 기록한다.

1부에서는 2024년 12월 29일 무안국제공항 제주항공 여객기 참사로 유명을 달리한 첼리스트 故 박예원(당시 24세) 씨의 사연을 다룬다. 생전 주변을 살뜰히 챙기던 박 씨는 참사 뒤 가족과 지인의 꿈에는 찾아왔지만, 유독 어머니 이효은(53) 씨의 꿈에만 나타나지 않았다. 이 씨는 딸의 옷을 입고 냉동실 속 초콜릿을 간직하며 답장 없는 채팅방에 메시지를 보내는 방식으로 딸을 곁에 두고 있다.

이번 프로젝트에는 한국과학기술연구원(KIST)을 비롯한 국내 유수의 AI 전문 기업들이 참여해 기술적 완성도를 높였다. 어머니가 딸의 어린 시절부터 첼로 연주 순간까지 24년간 기록해 온 사진과 영상 자료에 고인을 기억하는 사람들의 목소리가 더해져 입체적인 복원이 이뤄졌다.

어머니 이효은 씨 앞에 얼굴과 말투까지 딸을 꼭 닮은 ‘AI 예원’이 나타난다. 다시는 듣지 못할 줄 알았던 딸의 “엄마”라는 부름과 함께 모녀의 대화가 시작되지만, 어머니에게 주어진 시간은 단 7일이다. 방송에서는 이 씨가 “그냥 오면 안 돼?”라고 속내를 털어놓는 과정과 함께, AI가 사랑했던 그 사람 자체를 대신할 수 있는지에 대한 본질적인 화두를 다룬다.

한편, ‘나의 이방인’은 방송미디어통신위원회와 한국방송통신전파진흥원(KCA)의 ‘2026년 AI·디지털 기반 방송프로그램 제작지원 사업’에 선정돼 방송통신발전기금을 지원받았다.

SBS 창사 36주년 특집 대기획 ‘나의 이방인’ 1부 〈AI, 다시 만난 너〉편은 11월 14일 밤 11시 15분 방송된다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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