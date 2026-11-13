쿠바 소년의 MLB 정복기… 휴스턴 알바레스, 부상 털고 만장일치 MVP 등극

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메이저리거가 되고 싶었다. 고국 쿠바를 탈출했다. 목표를 이뤘고 부지런하게 기량을 쌓아 올렸다. 미국 메이저리그(MLB) 정상급 타자로 거듭났다. 부상으로 시즌을 대부분 날린 적도 있었지만 더욱 구슬땀을 흘렸다. 마침내 MLB 최고의 자리에 우뚝 섰다. 만장일치로 아메리칸리그(AL) MVP에 오른 강타자 요르단 알바레스(휴스턴 애스트로스)의 얘기다.

알바레스는 13일 공개된 미국야구기자협회(BBWAA) MVP 투표 결과에서 1위 표 30표를 석권했다. 총 420점으로 AL MVP에 선정됐다. 그는 “나만 빼고 모두 내가 수상할 것이라고 예상했던 것 같다”며 “내 이름이 불리는 순간 감정이 북받쳐 올랐다. 정말 놀라운 기분”이라고 기쁨을 표시했다. 쿠바 출신 선수가 MVP를 수상한 것은 2020년 호세 아브레우(당시 시카고 화이트삭스) 이후 6년 만이자 역대 4번째다. AL MVP가 만장일치로 뽑힌 건 역대 14번째다. 지명 타자로는 오타니 쇼헤이(LA 다저스)에 두 번째다.

압도적인 성적을 냈다. 알바레스는 올 시즌 158경기에 나와 타율(0.316), 출루율(0.432), 장타율(0.601)에서 1위에 올랐다. 홈런 2위(42개), 타점 2위(106개)도 찍으며 최정상급 활약을 펼쳤다.

불과 10여 년 전만 해도 상상할 수 없었다. 알바레스의 고향은 쿠바 라스투나스주다. 17살까지 그곳에서 프로 생활을 하던 그는 메이저리거의 꿈을 품었다.

복잡한 절차를 뚫어야 했다. 쿠바 출신 선수가 MLB 구단과 국제 계약을 맺으려면 쿠바 외에서 거주 자격이 있어야 한다. 쿠바 탈출을 감행해 아이티로 향했다. 그해 6월 다저스와 국제자유계약 선수로 계약을 했다. 데뷔전을 치르기 전이던 그해 8월 트레이드를 통해 휴스턴으로 이적했다. 2019년 마침내 빅리그에 무대를 밟았다. 그해 AL 신인왕에 올랐다. 2022년에는 생애 첫 올스타에 선정되는 기쁨을 누렸다.

물론 위기도 있었다. 지난해 악몽 같은 한 해를 보냈다. 타격 도중 오른손 골절을 당했다. 설상가상으로 복귀 후에는 홈플레이트를 밟다가 왼쪽 발목을 다쳤다. 결국 지난해 48경기만 뛰고 시즌을 마감했다.

새 시즌 어느 때보다 철저하게 준비했다. 식단을 바꿨고 원정 경기에 갈 때마다 함께 다니는 트레이너를 고용했다. 구단도 알바레스의 몸 관리에 집중했다. 알바레스를 134경기에서 지명타자로 기용하며 수비 부담을 줄였다.

알바레스는 “지난해 무슨 일이 있었는지는 모두가 알고 있다”며 “올 시즌에 복귀하고 싶어서 안달이 났었는데 결국 MVP 수상이라는 영광을 안게 됐다”고 웃었다. 그러면서 “시즌 내내 사소한 부상이나 통증, 불편함은 전혀 없었다. 꾸준히 경기에 출전하면서 건강을 유지하는 것이 얼마나 중요한지 알게 됐다”고 강조했다. MVP 수상 전날에는 AL ‘올해의 재기상’도 받았다.

내셔널리그에서는 외야수 피트 크로 암스트롱(시카고 컵스)이 역시 만장일치로 MVP에 올랐다. 올 시즌 162경기에서 홈런 공동 1위(45개), 타점 3위(107개), 장타율 1위(0.570), 도루 2위(41개)에 등극했다. 만장일치는 리그 11번째다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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