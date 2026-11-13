강서구농구협회, 11월 15·29일 ‘제1회 디피랩스배 농구대회’ 개최…초2부터 여중3까지 5개 부문

사진=강서구농구협회

강서구농구협회가 주최·주관하는 '제1회 디피랩스배 농구대회'가 11월 15일과 29일 서울 강서구 일대 체육관에서 열린다고 13일 밝혔다.

초등학교 2학년부터 여자 중학교 3학년까지 출전하는 유소년 대회로 건강기능식품 브랜드 디피랩스(DP LABS)가 후원한다.

부문은 학년 단위로 나뉜다. U8(초등 2학년), U9(초등 3학년), U11(초등 5학년)과 여자 U12(초등 6학년), 여자 U15(중학 3학년) 등 5개 부문이다. 여자 선수 부문을 초등부와 중등부로 따로 둬 여자 선수들도 같은 또래끼리 경기를 치른다.

대회 운영도 경기 경험에 초점을 맞췄다. U8·U9 부문은 승패와 상관없이 출전 선수 모두에게 메달을 준다. 규칙에 아직 익숙하지 않은 저학년 선수들을 고려해 수비 3초 위반은 두 번까지 경고로 넘긴다. 여자 U12 부문에는 예선 각 조 3위 팀끼리 한 경기를 더 치르는 '경험쌓기경기'를 편성해 예선에서 탈락한 팀도 코트에 한 번 더 선다.

경기는 15일 강서올림픽체육센터와 광영여자고등학교 체육관에서, 29일 광영여고 체육관과 가양레포츠센터에서 열린다.

디피랩스는 10월 18일과 25일, 11월 1일 세 차례에 걸쳐 열린 '제4회 강서구청장배 농구대회'를 후원한 데 이어 이번 대회도 후원한다. 시상품으로는 '리포좀C 1000 포르테', '듀얼마그네슘 포르테', '디피랩스 알래스카 알티지 오메가3 츄어블 포르테', '본비타D3K2 츄어블 포르테' 등 자사 제품 4종을 지원한다.

우상현 강서구농구협회장은 "저학년과 여자 선수들이 같은 또래와 공식 경기를 뛸 수 있는 자리를 강서구에서 꾸준히 만들고 싶었다"며 "이기고 지는 것과 상관없이 아이들이 한 경기라도 더 뛰고 돌아가는 대회로 운영하겠다"고 말했다.

약사이자 치과의사인 김진호 디피랩스 대표는 "강서구청장배를 후원하며 코트에서 땀 흘리는 아이들을 가까이서 봤다"며 "운동을 시작한 아이들이 다치지 않고 오래 즐겁게 뛰기를 바라는 마음으로 이번 대회를 후원하게 됐다"고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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