옥주현 190억 아파트, 구청 압류 5일 만에 해제

옥주현. 출처=옥주현 SNS

그룹 핑클 멤버 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 190억 원에 매입한 아파트의 압류 조치가 해제됐다.



13일 대법원 인터넷등기소에 따르면 옥주현이 소유한 서울 용산구 한남동의 한 고급 아파트에 대한 용산구청의 압류 조치가 지난 11일 해제됐다.



앞서 옥주현은 지난해 해당 아파트를 190억 원에 매입해 지난 4월 소유권 이전 등기를 마쳤다. 하지만 담보 대출 상환 문제로 지난달 14일 서울서부지법으로부터 임의경매 개시 결정을 받았다.



지난 6일 서울 용산구청 세무관리과가 해당 아파트를 압류한 것으로 알려졌지만 5일 만에 해제됐다. 다만 용산구청의 압류 해제와 법원의 임의경매 절차는 별개다.



앞서 옥주현 측은 지난달 29일 공식입장을 내고 "사업 추진 및 투자 유치 과정에서 올해 4월 한남동 주택을 매입했다"며 "현재 투자사 측과 구체적인 채무 변제 및 정리 절차를 진행하고 있고 사업 계획에 따라 투자사가 관련 대여금 전액을 상환할 예정"이라고 밝힌 바 있다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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