블랙핑크 지수, '라우럴' 밈 탄생에 넷플릭스도 가세…남다른 화제성

SBS 화면 캡처

그룹 블랙핑크 지수가 무심코 던진 한마디로 새로운 유행어를 만들어내며 뜨거운 관심을 모으고 있다. 팬들 사이에서 시작된 밈이 넷플릭스 코리아의 홍보 콘텐츠로까지 이어지며 화제성을 입증했다.

지수는 지난 8일 방송된 SBS '인기가요'에 출연해 신곡 'ADDICTED'(어딕티드) 무대를 펼쳤다.

이날 무대에 앞서 지수는 객석의 호응을 끌어내기 위해 영어로 "Louder"라고 외쳤다. 하지만 팬들에게는 해당 발언이 원래 발음인 '라우더'보다 '라우럴'에 가깝게 들렸고, 이를 재치 있게 표현한 영상이 SNS를 중심으로 빠르게 확산됐다.

예상치 못한 발음이 온라인상에서 하나의 밈으로 자리 잡자 지수 역시 직접 해당 영상을 SNS에 공유하며 관심에 화답했다. 자신을 둘러싼 유행을 유쾌하게 받아들이는 모습까지 더해지며 팬들의 호응을 얻었다.

이 같은 흐름에 넷플릭스 코리아도 동참했다. 넷플릭스 코리아는 지난 11일 공식 계정을 통해 지수의 영상을 공개하며 "라을라의 시대가 가고 라우럴의 시대가 왔다. 1일 1라우럴하러 오세요"라는 문구를 남겼다. 이어 SBS '인기가요'와 넷플릭스 시리즈 '월간남친'을 함께 언급하며 재치 있는 홍보를 펼쳤다.

'라을라'는 하품할 때 나오는 소리를 표현한 신조어로, 온라인상에서 유행한 밈이다. 넷플릭스 코리아는 기존 유행어와 비슷한 어감을 지닌 지수의 '라우럴'을 활용해 센스 있는 홍보 콘텐츠를 선보인 셈이다.

지수와 넷플릭스의 인연도 눈길을 끈다. 지수는 넷플릭스 오리지널 시리즈 '월간남친'에서 주인공 서미래 역을 맡아 자연스러운 연기로 시청자들의 호평을 받은 바 있다.

한편 지수는 지난 10월 30일 첫 솔로 정규 앨범의 두 번째 선공개곡 'ADDICTED'를 발표하고 활발한 음악 활동을 이어가고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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