이재룡, 첫 공판서 사고 후 미조치 인정…'술타기' 의혹은 부인

배우 이재룡이13일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1차 공판에 출석하고 있다. 뉴시스

배우 이재룡이 교통사고를 내고 현장을 이탈한 혐의에 대해 인정했다. 다만 술타기 의혹은 부인했다.

서울중앙지법 형사10단독 이재욱 부장판사는 13일 도로교통법 위반(사고 후 미조치 및 음주측정 방해) 혐의로 불구속 기소된 이재룡의 첫 공판기일을 진행했다.

이날 이재룡 측은 사고 후 미조치 혐의는 인정하면서도 음주측정 방해 혐의에 대해서는 무죄를 주장했다. “음주 측정을 곤란하게 할 목적이 없었다”는 취지로 입장을 밝혔다.

재판에서는 양측이 신청한 증인도 채택됐다. 공소청은 사고 당시 현장에 출동했던 경찰관을 증인으로 요청했으며, 이재룡 측은 당시 술자리에 함께 있었던 동석자를 증인으로 신청했다. 재판부는 내년 3월 24일 오후 4시 다음 공판을 열고 증인신문을 진행할 예정이다.

앞서 이재룡은 지난 3월 6일 오후 11시 5분쯤 서울 지하철 7호선 청담역 인근에서 차량을 운전하다 중앙분리대를 잇달아 충격한 뒤 현장을 벗어난 혐의를 받고 있다.

이후 다음 날 오전 2시쯤 지인의 집에서 경찰에 붙잡혔으며, 당시 측정된 혈중알코올농도는 면허정지 기준인 0.03~0.08% 수준이었던 것으로 알려졌다.

특히 사고 이후 지인의 집으로 이동하기 전 별도의 술자리를 가진 사실이 조사 과정에서 드러나면서 '술타기' 의혹이 제기됐다. 사고 당시의 음주 상태를 확인하기 어렵게 하려고 추가로 술을 마신 것 아니냐는 의혹이다.

이재룡은 초기 조사에서 지인의 집에서 술을 마셨다고 주장했으나, 이후 조사에서는 운전 전 소주 4잔을 마셨다고 진술을 바꾼 것으로 전해졌다.

다만 당시 검찰은 음주운전 혐의를 입증하기 어렵다고 판단해 기소 대상에서 제외했다. 위드마크 공식을 적용해 사고 당시 혈중알코올농도를 추산했지만, 면허정지 기준인 0.03% 이상이었다는 점을 명확하게 입증하기 어렵다고 본 것이다. 이에 따라 이재룡은 사고 후 미조치와 음주측정 방해 혐의로 지난 8월 5일 불구속 기소됐다.

위드마크 공식은 음주량과 체중, 경과 시간 등 여러 요소를 토대로 음주운전 당시 혈중알코올농도를 역산하는 방법이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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