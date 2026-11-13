빅스 켄, 신보 '1X5'로 팬들과 특별한 만남…팝업스토어 연다

S27M 엔터테인먼트 제공

빅스 켄이 새 앨범 발매를 기념해 오프라인 팝업스토어를 열고 팬들과 가까이서 소통한다.

13일 소속사 S27M 엔터테인먼트에 따르면 켄은 오는 17일부터 22일까지 서울 마포구에 위치한 키트베러 플래그십 스토어에서 신보 '1X5' 발매 기념 팝업스토어를 운영한다.

이번 행사는 사전 예약 없이 현장 대기 방식으로 입장할 수 있으며, 앨범이 지닌 분위기와 콘셉트를 반영한 공간으로 꾸며져 팬들에게 특별한 경험을 제공할 예정이다.

방문객들을 위한 다양한 현장 이벤트도 마련된다. 매일 선착순 100명에게는 날짜별로 서로 다른 미공개 포토카드를 증정하며, 신보의 콘셉트 프레임을 활용한 포토부스도 운영한다. 또한 현장에서 앨범을 구매한 팬들을 대상으로 럭키드로 이벤트를 진행하는 등 풍성한 즐길 거리를 선보인다.

신보 '1X5'는 한 사람이 여러 상황 속에서 드러내는 다채로운 모습과 그 조각들이 모여 완성되는 진정한 내면의 이야기를 담아낸 앨범이다.

켄은 이번 팝업스토어를 통해 앨범에 담긴 음악적 서사와 메시지를 공간으로 확장, 팬들이 신보의 콘셉트와 세계관을 보다 생생하게 경험할 수 있도록 할 계획이다.

한편 켄의 새 앨범 '1X5'는 오는 17일 오후 1시 키트 앨범으로 단독 발매된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]