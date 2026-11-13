프로축구 이랜드, 'K리그 최초' 온라인 홈구장 오픈… AI 활용 기획

사진=서울 이랜드 FC 제공

사진=서울 이랜드 FC 제공

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프로축구 서울 이랜드 FC가 인공지능(AI)을 활용해 실제 홈구장 좌석을 온라인에 그대로 구현한 메타버스 공간 ‘온라인 레울파크’를 선보인다. K리그 최초다.

이랜드는 13일 온라인 레울파크를 공개했다. 이랜드 FC 공식 인스타그램 혹은 공식 어플리케이션에서 확인할 수 있다.

승격 동행 캠페인 ‘ONE TEAM, SEOUL(원 팀, 서울)’의 일환으로 마련됐다. 이랜드의 승격을 응원하는 누구나 시간과 장소에 구애받지 않고 모여 응원할 수 있는 온라인 놀이터다.

이랜드의 홈구장인 목동운동장을 웹상에 3D로 구현한 것이 특징이다. 단순한 가상 경기장이 아닌 실제 좌석 도면을 바탕으로 재현했다. 팬들은 실제 경기장과 동일한 구역·열·번호를 선택해 원하는 자리에 앉을 수 있다.

특히 구단 사무국이 AI를 활용해 직접 기획·제작했다는 점에서 의미가 크다. 그동안 추진해 온 AI 기반 업무 혁신을 넘어 팬들이 직접 체험하고 즐길 수 있는 콘텐츠로 AI 활용 영역을 확장했다.

참여 방법은 간단하다. 링크로 입장해 올 시즌 선수단 34명 중 응원할 선수를 선택하면 해당 선수의 이름과 등번호가 새겨진 유니폼을 입은 아바타가 생성된다. 홈, 원정 유니폼과 2026시즌 머플러 3종도 취향에 따라 선택할 수 있다.

자리에 앉으면 응원 도구인 클래퍼를 치거나 머플러를 들어 응원을 보낼 수 있다. 팬 한 명 한 명의 응원은 빛이 돼 경기장 중앙에 세워진 구단 엠블럼으로 모인다. 누적 응원 수는 전광판에 실시간으로 표시된다.

팬들의 응원이 쌓일수록 특별한 선물도 기다린다. 누적 응원 수가 단계별 목표를 달성할 때마다 구단 공식 홈페이지, 앱 가입 회원을 대상으로 추첨을 통해 경품을 증정할 예정이다.

그라운드에서는 올 시즌 서울 이랜드의 득점 장면을 다시 만날 수 있다. 현재까지 기록한 57골을 그라운드 위에 ‘골 지도’로 표시했다. 각 골의 번호를 누르면 득점자와 도움 선수, 슈팅 궤적을 확인할 수 있으며 해당 득점 장면 영상도 다시 볼 수 있다.

경기장 곳곳에 숨겨진 이색 콘텐츠도 눈길을 끈다. 매일 다른 좌석에 숨어있는 조아람 리포터 캐릭터를 찾아 구단 공식 인스타그램에 인증하는 ‘조아람을 찾아라!’ 이벤트가 진행된다. 경기장 조명이 꺼지면 잠들어 있는 AI 직원 ‘레온’을 깨워 다시 불을 밝히는 재미도 더했다.

온라인 레울파크는 별도의 앱 설치나 로그인, 개인정보 입력 없이 누구나 무료로 이용할 수 있다. 3D 화면 구동이 어려운 기기에서는 평면 지도 형태의 화면으로 자동 전환돼 다양한 기기 환경에서도 편리하게 참여할 수 있다.

이랜드 관계자는 “승격 경쟁이 이어지는 시즌 막바지, 서울 이랜드의 승격을 응원하는 누구나 시간과 장소에 관계없이 모여 함께 응원할 수 있는 공간을 만들고자 했다”며 “온라인 레울파크에 모인 응원의 마음이 선수단에 큰 힘이 되길 바란다. 마지막 순간까지 원 팀 서울로 함께해 주시길 부탁드린다’고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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