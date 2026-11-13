높은 관성 모멘트에 실버·그린 입혔다… 캘러웨이골프 코리아, 오디세이 퍼터 ‘TRTL(터틀) 컬러 드랍’ 출시

퍼팅의 안정성과 개성을 모두 잡았다. 캘러웨이골프 코리아가 퍼터 전문 브랜드 오디세이의 ‘TRTL(터틀) 컬러 드랍’을 국내 공식 출시한다.

13일 캘러웨이골프 코리아에 따르면 ‘TRTL 컬러 드랍’은 높은 관성 모멘트(MOI)와 안정적인 스트로크 성능 등 핵심 기술은 그대로 유지하면서 실버와 그린 두 가지 컬러로 골퍼의 개성에 맞게 선택의 폭을 넓힌 제품이다. 두 컬러 모두 스트로크 유형에 맞춰 고를 수 있는 DB와 S, 제로토크(ZT) 설계에 더 커진 헤드를 결합한 MAX S2S까지 3가지 모델로 출시되며 컬러 포인트를 통해 각 모델의 개성을 표현했다.

실버 모델은 골드와 실버를 조합한 투톤 디자인으로 고급스러운 이미지를 강조했다. 헤드 가장자리와 솔 플레이트 주변, 솔 웨이트에는 실버를 적용하고, 육각형 쉘과 솔 플레이트, 샤프트 데칼에는 골드 컬러를 더했다. 그립에도 골드, 실버, 블랙 컬러를 조화롭게 배치해 디자인 완성도를 높였다.

그린 모델은 헤드 가장자리와 솔 플레이트 주변에 선명한 그린 컬러를 적용해 강렬한 인상을 준다. 육각형 쉘과 솔 웨이트에는 블랙, 솔 플레이트에는 골드 컬러를 적용했으며, 샤프트 데칼과 그립에도 그린 포인트를 더해 일관된 디자인을 완성했다.

TRTL DB와 S 모델에는 헤드 전방에 가벼운 무게추 2개, 후방에는 무거운 무게추 2개를 배치하는 전략적인 솔 웨이트 구성으로 직진성과 관성 모멘트를 높였다. 미스히트에도 헤드의 흔들림을 줄여 일관된 스트로크와 안정적인 볼 구름을 돕는다.

TRTL MAX S2S는 제로토크 설계에 더 커진 헤드와 높아진 중량을 더해 관용성을 강화한 모델이다. 임팩트 순간에도 페이스를 안정적으로 유지해 일관된 퍼팅을 돕는다. 여기에 SL 120 블랙 샤프트와 리버스 테이퍼 2.0 TRTL 슬림 그립을 적용해 편안하고 자연스러운 퍼팅을 지원한다.

Ai-STAR 인서트는 전면의 단단한 우레탄과 후면의 알루미늄을 결합해 견고한 타구감과 경쾌한 타구음을 구현하며 컴팩트한 스트로크로도 일정한 거리감을 유지할 수 있다. 듀얼 트랙 얼라인먼트는 두 개의 굵은 정렬선을 통해 목표 방향을 쉽고 직관적으로 확인할 수 있도록 도우며 둥근 톱 블레이드와 안정적인 솔 디자인은 편안한 어드레스를 제공한다.

캘러웨이골프 코리아 관계자는 “TRTL 컬러 드랍은 실버와 그린 컬러로 뚜렷한 개성을 더하면서도 높은 관용성과 안정적인 스트로크를 구현하는 핵심 기술은 그대로 담아낸 제품”이라며 "디자인 취향은 물론, 컴팩트한 헤드의 조작성을 선호하는 골퍼부터 제로토크를 원하는 골퍼까지 원하는 성능에 따라 자신에게 맞는 모델을 선택할 수 있을 것"이라고 전했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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