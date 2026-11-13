라이즈펜싱아카데미 전유주, 청소년올림픽 여자 사브르 은메달 쾌거

라이즈펜싱아카데미 제공

라이즈펜싱아카데미 소속 전유주 선수가 ‘2026 다카르 하계 청소년올림픽’에서 펜싱 여자 사브르 개인전 은메달을 차지했다.

라이즈펜싱아카데미는 전유주가 지난 12일 세네갈 다카르 엑스포 센터에서 열린 대회 여자 사브르 개인전 결승에 진출해 은메달을 획득했다고 밝혔다.

전유주는 조별 예선부터 뛰어난 경기력을 보였다. 6경기를 모두 승리하며 예선 랭킹 1위에 올랐고, 16강 시드를 받아 8강에 직행했다. 이후 8강에서 프랑스의 니나 자키아를 15대 8로 제압한 데 이어 준결승에서는 아르헨티나의 카탈리나 보렐리를 15대 9로 꺾고 결승 무대에 올랐다.

결승에서는 중국의 판치마오를 상대로 금메달에 도전했으나 아쉽게 패하며 대회를 은메달로 마무리했다.

이번 성과는 한국 펜싱 여자 사브르 역사에서도 의미가 있다. 2018년 부에노스아이레스 청소년올림픽에서 이주은이 동메달을 획득한 이후 8년 만에 나온 해당 종목 메달이자, 한국 선수 최초의 청소년올림픽 여자 사브르 개인전 은메달이다.

전유주는 지난 4월 브라질 리우데자네이루에서 열린 2026 세계카데주니어선수권대회에서도 5위를 기록하며 성장 가능성을 보여줬다. 이번 청소년올림픽에서는 결승까지 진출하며 국제무대에서 다시 한번 경쟁력을 확인했다.

전유주와 함께 현지에 동행한 한두미 라이즈펜싱아카데미 코치는 “세계 각국의 유망 선수들이 출전한 무대에서 전유주 선수가 좋은 성적을 거둬 기쁘다”며 “이번 대회에서 쌓은 경험이 앞으로의 선수 생활에 큰 자산이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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