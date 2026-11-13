KCM 아내 방예원, 뮤비 여주 됐다…"연기 도전, 예쁘게 봐주길"

KCM 아내 방예원. 출처=KCM SNS

가수 KCM의 아내 방예원이 남편의 신곡 뮤직비디오를 통해 배우로 데뷔했다.

KCM은 12일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "평생 제 인생의 여주인공이었는데 진짜 여주인공이 될 줄이야. 처음이라 많이 떨렸을 텐데 용기 내준 와이프에게 너무 고맙다"는 글을 남겼다.

함께 공개된 짧은 영상 속에는 방예원의 모습이 담겼다. 청순한 비주얼과 차분한 분위기가 눈길을 끌었다. KCM은 "제 아내가 출연한 제 신곡 '사랑하면' 뮤직비디오 티저가 드디어 공개됐다. 연기에 도전한 아내에게도, 저에게도 참 특별하고 소중한 작품이 됐다. 예쁘게 봐달라"며 응원을 당부했다.

KCM과 방예원은 지난달 가족이 된 지 15년 만에 뒤늦은 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2012년 첫 딸을 얻었지만 당시 KCM의 군 복무, 경제적 어려움 등 때문에 식을 올리지 못했다. 이후 2021년 혼인신고를 하고 2022년 둘째 딸, 지난해에는 셋째 아들을 품에 안으며 세 아이의 부모가 됐다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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