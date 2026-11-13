쇼골프, 일본 골프장 추가 인수 나선다… ‘운영의 묘’로 경쟁력 강화

“일본 골프장 인수는 시작일 뿐이다.”

골프 통합 플랫폼 쇼골프(SHOWGOLF)가 일본 현지 골프장 인수에 적극적으로 나서고 있다. 쇼골프 관계자는 “2027년 골프장 추가 인수 가능성을 검토하고 있다”고 밝혔다.

쇼골프는 현재 일본 가고시마현에 위치한 ‘사츠마골프&온천리조트’와 구마모토현 아소 지역의 ‘아카미즈골프&온천리조트’를 100% 지분으로 소유·운영하고 있다. 골프장 인수에 그치지 않고 대대적인 시설 투자와 운영 시스템 개선을 통해 리조트 경쟁력 강화에 나섰다. 두 리조트 모두 골프장과 숙박시설, 온천 및 다양한 부대시설을 갖춘 복합 골프 리조트로, 쇼골프는 인수 이후 시설 현대화와 고객 편의성 개선에 중점을 두고 운영 경쟁력을 강화해 왔다.

쇼골프 관계자는 “기존 시설의 노후화 문제를 해결하기 위해 숙박시설을 비롯해 프런트, 로비, 객실 카펫, 골프 카트 등 리조트 전반에 걸쳐 대대적인 시설 투자와 리뉴얼을 추진했다”며 “단순한 외관 개선이 아닌 고객들이 골프장에 도착해 숙박하고 라운드를 마친 뒤 휴식을 취하는 전 과정에서 보다 편리하고 쾌적한 환경을 제공하는 데 초점을 맞췄다”고 강조했다.

아카미즈골프&온천리조트는 객실 환경 개선과 골프 카트 정비, 코스 정비 등 시설 개선을 지속적으로 진행하고 있다. 현재 운영 중인 18홀 외에 추가 9홀에 대한 정비 작업도 추진하고 있으며, 오는 12월 운영 재개를 목표로 준비하고 있다.

시설 개선과 함께 서비스 운영 방식에도 변화를 주고 있다. 일본 현지 리조트에 한국인 직원을 상주시켜 한국 고객들이 겪을 수 있는 언어적 불편을 최소화하고 있다. 골프장 예약과 라운드 진행은 물론 객실 이용, 레스토랑, 각종 부대시설 안내에 이르기까지 한국어 소통이 가능한 운영 환경을 마련했다.

골프 성수기에는 쇼골프 직원들도 현지 운영과 고객 응대를 지원하며 서비스 품질 관리에 집중하고 있다. 이를 통해 현지 직원들과의 협업을 강화하고, 한국 고객의 이용 특성과 요구사항을 실제 운영 과정에 반영하는 체계를 구축하고 있다.

쇼골프는 자체 고객 소통 창구인 ‘엑스골프(XGOLF) 할말있어요’를 통해 골프장과 리조트 이용 과정에서 발생하는 불편 사항이나 개선 의견을 접수하고 있다. 고객이 남긴 의견에 대해서는 24시간 이내 확인 및 개선 조치에 착수하는 것을 목표로 운영하며, 현장에서 즉시 해결할 수 있는 사항은 신속하게 반영하고 있다. 관계자는 “실제로 접수된 고객 의견 중 현장에서 조치가 가능한 사항은 즉각 개선하고 있다”며 “신속한 대응 방식이 고객과 회원들의 긍정적인 평가로 이어지고 있다”고 설명했다.

쇼골프가 일본 현지 사업에서 강조하는 전략은 단순한 골프장 규모 확대가 아닌 시설과 서비스의 질적 개선이다. 기존 골프장의 운영 환경을 개선하고 한국 고객의 눈높이에 맞춘 서비스를 도입함으로써 리조트 자체의 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.

이러한 운영 경험을 바탕으로 쇼골프는 일본 골프사업 확대도 검토하고 있다. 현재 운영 중인 사츠마골프&온천리조트와 아카미즈골프&온천리조트의 시설 및 서비스 경쟁력 강화에 집중하는 동시에, 2027년 일본 현지 골프장 추가 인수 가능성도 살펴보고 있다. 관계자는 “기존 리조트의 운영 경험과 시설 개선 성과를 바탕으로 신규 골프장의 입지와 접근성, 시설 현황, 사업성 및 장기적인 운영 경쟁력 등을 종합적으로 고려해 신중하게 접근한다는 방침”이라며 “일본 현지에서 축적한 운영 노하우를 바탕으로 지속 가능한 사업 기반을 마련하겠다는 전략”이라고 전했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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