'재혼황후' 주지훈 "'개비에슈'로 불리는 중…받아들였다" 해탈

주지훈. 출처=유튜브 채널 '문명특급' 화면 캡처

배우 주지훈이 '재혼황후' 팬들의 반응에 해탈한 모습을 보였다.

12일 공개된 유튜브 채널 '문명특급-실시간 전 세계 최다 시청 1위 화제작 재혼 황후, 만나 뵙게 되어 영광입니다. 나의 킹 앤 퀸'에는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후'의 배우 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영이 출연했다.

이날 재재는 '재혼황후'에 대해 소개하며 "부국제에서도 평이 좋았다"고 밝혔다.

주지훈은 "GV도 했는데 직접 보신 분들 모두 반응이 좋아서 힘이 났다"고 말했다. 이어 한 GV에서 '보시고 마음껏 욕하라'고 말한 것에 대해서는 "실제로 마음껏 저를 욕하라고 한 것"이라고 설명했다.

출처=유튜브 채널 '문명특급' 화면 캡처

특히 재재는 주지훈이 연기한 황제 소비에슈 캐릭터에 대해 언급하며 "소비에슈를 보면 화가 많이 난다"고 말하기도 했다. 이에 주지훈은 "원작 팬들이 소비에슈라고 부르지 않는다. '개비에슈'라고 부른다"며 "받아들였다"고 웃어보였다.

이를 들은 이세영은 "알고 계셨구나?"라고 거들어 웃음을 더했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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