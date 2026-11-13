최원호호, 호주전 패배 딛고 반등할까… 프로토 승부식 135회차 발매

사진=한국스포츠레저 제공

사진=한국스포츠레저 제공

호주에 패한 한국 야구가 한일전에서 반등을 일궈낼 수 있을까.

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 13일 오후 7시 일본 도쿄돔에서 열리는 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 한국(원정)-일본(홈)전을 대상으로 프로토 승부식 135회차와 야구토토 매치 21회차를 발매했다.

한일전을 대상으로 하는 프로토 승부식 135회차는 오는 13일 오전 8시부터 발매를 시작했다. ▲승패(3895번) ▲핸디캡(3896번) ▲언더오버(3897번) ▲SUM(3898번) 등 총 4개 유형이 편성됐다. 각 게임 유형은 경기 시작 시각인 오후 7시 발매가 마감된다.

한국의 일본전 연패 탈출 여부에 관심이 쏠린다. 한국은 프로 선수들이 출전한 최근 성인 국가대표 맞대결에서 일본에 연패를 이어가고 있다. 특히 2017년과 2023년 열린 APBC에서도 모두 일본에 패하며 준우승에 머물렀다. 앞서 한국은 지난 12일 호주와의 대회 1차전에서 7-8로 패했다.

올해로 3회째를 맞는 APBC는 한국과 일본, 대만, 호주 등 4개국의 젊은 선수들이 참가하는 국제대회다. 한국은 한일전을 치른 뒤 14일 대만을 상대한다. 예선 성적에 따라 오는 15일 결승전 또는 3위 결정전에 나서게 된다.

김도영(KIA)의 활약이 주목된다. 김도영은 올 시즌 KBO리그에서 45홈런을 기록하며 홈런왕에 올랐다. 이번 대회에서도 대표팀의 중심타자로 나서 일본 투수진을 상대할 예정이다.

김도영과 함께 안현민(KT), 김주원(NC), 문현빈(한화), 한동희(롯데) 등도 한국 타선에 힘을 보탠다. 특히 장타력을 갖춘 김도영과 안현민을 중심으로 일본 마운드를 얼마나 효과적으로 공략할 수 있을지가 주요 관전 요소다.

일본전에서는 김진욱(롯데)이 선발로 출격한다. 일본 타선을 상대로 어떤 투구를 보여줄지도 관심을 모은다. 이에 맞서는 일본은 앞선 두 차례 APBC에서 모두 우승을 차지한 디펜딩 챔피언이다. 이번 대회에서는 이구치 다다히토 감독의 지휘 아래 3회 연속 우승에 도전한다.

일본은 다카하시 히로토와 가네마루 유메토(이상 주니치 드래건스) 등 일본프로야구(NPB)에서 활약하는 투수들을 보유하고 있다. 타선에서는 올 시즌 NPB에서 38홈런을 기록한 야마구치 고키(지바 롯데 마린스)와 무네야마 루이(라쿠텐 골든이글스) 등이 주요 선수로 꼽힌다.

이번 한일전을 대상으로 하는 야구토토 매치 21회차도 발매된다. 13일 오전 8시부터 발매를 시작하는 매치 게임 역시 경기 시작 시각인 오후 7시까지 구매가 가능하다.

한국스포츠레저 관계자는 “한국과 일본은 국제대회에서 여러 차례 치열한 승부를 펼쳐온 만큼 이번 맞대결에서도 양 팀의 전력과 주요 선수들의 활약에 관심이 모이고 있다”며 “특히 젊은 선수들이 주축을 이루는 이번 대회에서는 예상치 못한 경기 흐름이 나타날 수 있어, 승부를 예측하는 재미도 클 것으로 기대된다”고 전했다.

APBC 한국(원정)-일본(홈)전을 대상으로 하는 프로토 승부식 135회차와 야구토토 매치 21회차의 자세한 게임 정보는 스포츠토토 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨에서 확인할 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]