[스타★샷] 차주완 사진 올리자 팬들 댓글 폭발…“소비에슈 삼킨 줄”

차주완 SNS

배우 차주완이 ‘재혼 황후’에서 선보인 남다른 성대모사 연기로 화제를 모은 가운데, 촬영 비하인드 사진까지 공개하며 팬들의 관심을 끌고 있다.

차주완은 지난 12일 자신의 SNS를 통해 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’ 촬영 현장에서 찍은 사진들을 공개했다.

사진 속 그는 카메라를 향해 환하게 웃으며 훈훈한 비주얼을 뽐내는가 하면, 촬영을 앞두고 진지한 표정으로 대기하며 장면을 준비하는 모습도 보여줬다. 밝고 여유로운 모습부터 작품에 몰입한 진중한 분위기까지 다채로운 매력이 눈길을 사로잡는다.

차주완 SNS

차주완 SNS

차주완 SNS

특히 방송에서 보여준 차주완의 능청스러운 연기가 SNS에서도 뜨거운 반응을 얻고 있다. 그는 극 중 황제 소비에슈(주지훈)가 나비에(신민아)와의 관계 회복을 위해 보낸 전령으로 등장했다. 황제가 전한 메시지를 전달하는 과정에서 주지훈 특유의 목소리와 말투를 세밀하게 따라 해 웃음을 안겼다.

황제의 말을 대신 전한 뒤에는 다시금 듯 두 손을 가지런히 모으고 공손한 전령의 모습으로 돌아와 재미를 선사했다. 나비에의 답변을 전하는 장면에서도 신민아가 연기하는 황후의 우아한 말투와 표정까지 재현했다.

방송 이후 시청자들의 반응이 뜨겁다. 온라인과 SNS에는 “소비에슈 삼킨 차주완”, “성대모사 멋졌어요. 똑같았음”, “알고 보니 성대모사의 달인”, “소비에슈 완똑, 너무 잘 살렸다” 등 호평이 이어졌다. “인물들 특징을 잘 캐치했던 것 같다. 덕분에 더 재밌게 봤다”는 반응도 눈길을 끌었다.

캐릭터의 특징을 재치 있게 살려내며 시청자들에게 강한 인상을 남긴 차주완. 새로운 매력을 보여준 그가 앞으로 어떤 모습으로 시청자들을 만날지 기대가 모인다.

차주완 SNS

차주완 SNS

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]