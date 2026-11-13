한국 남자 사격, 세계선수권 25ｍ 센터파이어 단체전 은메달… 소승섭은 4번째 메달

2026 ISSF 도하 세계선수권대회 25m 센터파이어 권총 단체전에서 은메달을 획득한 소승섭, 홍석진, 이재균(왼쪽부터)이 포즈를 취하고 있다. 사진=ISSF 제공

한국 남자 사격대표팀이 세계선수권대회 25m 센터파이어 권총 단체전에서 은메달을 수확했다.

홍석진, 이재균(이상 KB국민은행), 소승섭(서산시청)이 나선 한국은 지난 12일 카타르 도하 루사일 사격장에서 열린 끝난 단체전에서 합계 1731점(10점 명중 46개)을 합작하며 우크라이나(1735점)에 이어 2위에 올랐다.

25m 센터파이어 권총 종목은 완사와 속사를 각 30발씩 총 60발을 쏴 순위를 다투는 종목이다.

한국은 지난 11일 완사 경기에서 854점으로 우크라이나에 1점 앞섰으나 12일 속사에서 877점에 머물렀다.

개인전에서는 홍석진이 합계 578점으로 10위에 올랐다. 소승섭은 11위(577점), 이재균은 13위(576점)에 머물렀다.

소승섭은 이번 대회 4번째 메달을 목에 걸었다. 앞서 50m 권총 단체전(동메달)과 10m 공기권총 단체전(은메달), 25m 스탠더드 권총 단체전(은메달)에 이어 25m 센터파이어 권총 단체전에서 은메달을 목에 걸었다.

한국 사격은 13일 현재 금메달 2개, 은메달 5개, 동메달 3개로 중국, 인도에 이어 종합 순위 3위에 올라 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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