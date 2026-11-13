우승 공약 실천… KS 우승팀 삼성, 에버랜드서 팬들과 축하 행사

사진=뉴시스

우승 공약을 실천한다. 프로야구 삼성이 한국시리즈(KS) 우승을 기념해 팬들과 에버랜드에서 축하 행사를 벌인다.

삼성은 오는 17일 팬 2000명과 특별한 시간을 보낸다. 이번 팬 초청은 삼성의 우승 공약이다. 우승 공약으로 약속한 팬 1000명과 에버랜드에서 추가로 모집하는 팬 1000명 등 총 2000명이 참여한다. 이 가운데 삼성 선수단 26명은 선정된 팬 1000명과 함께 공식 우승 축하 행사를 진행한다.

먼저 선수단은 이날 오후 기념 퍼레이드를 진행한 후 포시즌스가든에서 팬 1000명을 만난다. 가수 우디의 축하 공연으로 포문을 연 뒤 선수들과 팬들은 조별로 나뉘어 에버랜드의 다양한 어트랙션을 즐길 예정이다. 선수와 팬이 함께 간식을 사 먹는 이벤트도 한다. 마지막에는 에버랜드의 화려한 불꽃놀이 관람으로 축하 행사의 대미를 장식할 계획이다.

이날 행사장에는 2026 한국시리즈(KS) 우승 트로피 포토존이 운영된다. 팬들은 실물 우승 트로피와 함께 사진을 촬영하며 우승의 순간을 특별한 추억으로 간직할 수 있다.

참가를 원하는 팬은 13일 오후 4시까지 에버랜드 모바일앱을 통해 응모할 수 있다. 응모자 중 추첨을 통해 총 1000명이 선정된다. 동반 1인까지 총 2000명을 이벤트 당일 에버랜드에 무료로 초청된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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