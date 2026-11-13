MRI 이상 없다는데 허리는 왜 계속 아플까… ‘만성 요통’ 관리법

아침에 양말을 신으려 허리를 숙이다 멈칫한다. 회사에서는 한참 앉아 있다 일어날 때마다 책상을 짚는다. 허리가 계속 아파 MRI까지 찍었지만 뚜렷한 이상은 없다는 말을 들었다. 검사 결과에 안도했다가도 다음 날 아침 똑같이 아프면 궁금해진다. MRI에서 보이지 않는 통증은 어떻게 원인을 찾을까.

이해를 돕기 위해 AI로 생성한 이미지

◆MRI에 큰 이상 없다면… ‘언제, 어디가 아픈지’가 단서

허리 통증이 3개월 이상 이어지면 만성 요통으로 본다. 허리만 뻐근한 사람이 있는가 하면 엉치나 엉덩이까지 불편하거나, 오래 서 있거나 자세를 바꿀 때 통증이 심해지는 사람도 있다. MRI는 디스크나 척추관이 신경을 누르는지 살피는 데 도움이 되지만, 영상에서 보이는 변화와 통증의 정도가 항상 일치하지는 않는다.

디스크나 관절에 퇴행성 변화가 있어도 불편 없이 지내는 사람이 있고, MRI에서 통증을 설명할 만한 소견이 뚜렷하지 않아도 특정 동작을 할 때 통증이 반복될 수 있다.

진료에서는 세수할 때처럼 허리를 숙이는 동작에서 아픈지, 한참 걷다 보면 엉덩이에서 종아리까지 당기는지, 잠깐 앉아 쉬면 불편이 줄어드는지 확인한다. 오래 서거나 허리를 반복해서 숙이는 작업을 하는지도 단서가 된다.

통증이 허리 움직임만으로 설명하기 어렵다면 고관절 등 주변 부위도 살펴볼 수 있다. 영상검사를 다시 할지는 증상이 새로 생겼는지, 검사 결과가 치료 방향을 바꿀 수 있는지에 따라 판단한다.

최우형 수원 S서울병원 신경외과 원장(신경외과 전문의)은 “MRI에서 디스크가 조금 튀어나와 있어도 환자가 아프다고 느끼는 부위나 증상과 맞지 않으면 다른 원인을 살펴야 한다”며 “오래 앉아 있다 일어설 때 아픈지, 어느 정도 걸으면 통증이 시작되고 쉬면 가라앉는지처럼 평소 겪는 상황을 알려주면 진찰에 도움이 된다”고 설명했다.

◆다리로 통증이 뻗고 발에 힘이 빠진다면

허리에서 엉덩이와 다리로 통증이 뻗거나 저림이 이어지면 진찰을 통해 신경이 눌리거나 자극받는지 살핀다. 특히 발목이나 발가락에 새로 힘이 빠지거나 걸을 때 한쪽 발끝이 자꾸 바닥에 걸린다면 진료를 미루지 않는 것이 좋다. 이때는 양쪽 다리의 근력과 감각, 반사를 비교하고 필요에 따라 추가 검사를 고려한다. 다리로 뻗치는 심한 허리 통증과 함께 갑자기 소변을 보기 어렵거나 대소변 조절에 이상이 생기거나 회음부 감각이 둔해진다면 즉시 응급진료를 받아야 한다.

최우형 원장은 “허리가 아픈 정도는 비슷해도 발목이나 발가락에 힘이 빠지기 시작했다면 진료에서 우선 확인해야 할 부분이 달라진다”며 “이전 검사에서 큰 이상이 없었더라도 발이 끌리거나 다리에 힘이 빠진 시점, 그 증상이 심해지고 있는지를 의료진에게 알려주는 게 중요하다”고 말했다.

이어 “진찰에서 신속한 처치가 필요한 소견이 없다면 보존적 치료부터 고려할 수 있다. 통증과 건강 상태에 따라 약물치료로 불편을 줄이고, 움직임이 제한된 정도에 맞춰 재활운동을 병행할 수 있다”고 조언했다.

한편, 치료 초기에는 무리 없이 걸을 수 있는 거리나 앉아 있을 수 있는 시간을 기준으로 삼고, 몸 상태에 맞춰 허리와 몸통 주변 근육을 강화하는 운동을 더한다. 치료 경과는 통증의 정도와 함께 출근길을 걷거나 의자에서 일어나는 일이 전보다 수월해졌는지도 살펴 판단한다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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