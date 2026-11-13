김유정 숨통 조이는 박진영…이무생과 삼자대면 포착 ‘긴장감 폭발’

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김유정의 정체를 둘러싼 의심이 커지는 가운데 박진영과 이무생의 팽팽한 신경전이 펼쳐진다.

13일 tvN 20주년 특별기획 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 측은 김태웅/사토 히데오(박진영 분), 유필립(이무생 분), 이가경(김유정 분)이 한자리에 모인 스틸컷을 공개했다. 술잔을 앞에 두고 마주 앉은 세 사람의 모습에서 어색한 기류가 감지되며 심상치 않은 전개를 예고한다.

앞서 방송에서는 조선총독부 기송관 개통식 현장에서 시한폭탄이 터지며 사건이 새로운 국면으로 접어들었다. 폭발의 배후를 찾기 위한 수색이 시작됐고, 김태웅과 경찰들은 희원까지 찾아왔다. 현장에서 발견된 진주 귀걸이 한쪽과 범인의 어깨에 남은 총상이 수사의 단서로 떠올랐다.

의심의 시선이 유소란(김현주 분)에게 쏠리던 순간 이가경이 등장해 기지를 발휘하며 위기를 넘겼다. 그러나 이 사건 이후 김태웅은 이가경의 정체를 의심하기 시작했다. 결국 그가 이가경을 향해 “너, 밀정이지?”라고 직접 묻는 장면이 그려지며 긴장감을 최고조로 끌어올렸다.

새롭게 공개된 사진에는 늦은 밤 희원을 찾은 김태웅이 이가경, 유필립과 술자리를 함께하는 모습이 담겼다. 이가경을 바라보는 김태웅의 눈빛에는 이전과 다른 경계심이 서려 있다. 이가경이 독립군일 가능성을 의심하는 데 이어 유필립과의 관계까지 예의주시하는 모습이다.

두 남자 사이에 놓인 이가경은 난처한 기색을 감추지 못하는 반면, 유필립은 상황을 아는지 모르는지 여유로운 태도를 유지하고 있다. 서로 다른 반응을 보이는 세 사람의 모습이 앞으로 벌어질 대립에 대한 궁금증을 키운다.

앞서 공개된 예고편에서도 김태웅의 의미심장한 태도가 포착됐다. 그는 유필립에게 “제가 불청객이 되었군요. 하지만 이미 와버렸으니 계속 연기해 주시죠”라고 말하며 모든 것을 알고도 모르는 척하는 듯한 모습을 보였다.

이가경의 정체를 향한 김태웅의 의심이 본격화된 가운데, 세 사람 사이에 얽힌 위험한 거짓말이 어떤 결과로 이어질지 관심이 쏠린다. 위태로운 상황에 놓인 이가경이 또 한 번 위기를 넘길 수 있을지 시청자들의 이목이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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