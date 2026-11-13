이브, 귀여움과 불안의 경계…신보 ‘Cute & Anxiety’ 티저

가수 이브(Yves)가 새 앨범 발매를 앞두고 기묘한 분위기의 티저 영상을 공개했다.

이브는 지난 12일 공식 유튜브 채널을 통해 다섯 번째 EP ‘Cute & Anxiety’(큐트 앤 앵자이어티)의 두 번째 티저 필름을 선보였다.

공개된 영상에는 붉은빛이 감도는 화면 속 상처 난 얼굴의 이브가 등장한다. 강렬한 붉은빛과 이브의 무표정한 얼굴이 대비를 이루며 묘한 긴장감을 자아낸다. 영상 전반에 흐르는 사운드 역시 독특한 분위기를 더하며 새 앨범의 콘셉트에 대한 궁금증을 높였다.

오는 20일 발매하는 ‘Cute & Anxiety’는 귀여움과 불안이 맞닿는 모호한 경계와 그 사이에서 벌어지는 순간들을 음악으로 풀어낸 앨범이다. 외부에서 작용하는 사랑과 에너지, 내면의 용기와 핑계 등 상반된 감정들이 얽히고 균형을 이루는 과정을 담았다.

이브는 지난달 수록곡 ‘Hysteric’(히스테릭)과 ‘Adam’(아담)을 선공개하며 컴백 준비에 나섰다. 이번 앨범에서는 귀여움과 불안이라는 상반된 감정을 바탕으로 자신만의 음악적 색깔을 선보일 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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