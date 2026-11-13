K-콘텐츠 이끈 숨은 주역…‘2026 대중문화예술 제작스태프 대상’ 유상섭·송종희 등 수상

[사진제공=한국콘텐츠진흥원]

한국 대중문화예술의 발전을 뒷받침해 온 제작스태프 10명(팀)이 공로를 인정받았다.

문화체육관광부는 지난 12일 서울 마포구 스탠포드호텔코리아에서 ‘2026 대중문화예술 제작스태프 대상’을 개최했다. 이날 시상식에서는 방송·영화·공연 분야에서 활약한 제작스태프 10명(팀)이 수상의 영예를 안았다.

대중문화예술 제작스태프 대상은 대중문화예술산업 발전에 기여한 현장 전문가들의 공로를 조명하기 위해 문체부가 마련한 포상이다. 대중문화예술 분야에서 3년 이상 활동한 제작스태프를 대상으로 한다.

올해는 문화체육관광부 장관 표창 4명과 한국콘텐츠진흥원 원장상 6명(팀)이 선정됐다.

문체부 장관 표창은 김상미 KBS 책임프로듀서, 송종희 분장감독, 유상섭 무술감독, 이수헌 무대감독에게 돌아갔다.

김상미 책임프로듀서는 2003년 KBS 입사 이후 ‘뮤직뱅크 월드투어 편’, ‘전국노래자랑’, ‘개그콘서트’ 등 주요 프로그램의 기획과 제작을 맡아왔다. 송종희 분장감독은 ‘올드보이’, ‘괴물’, ‘헤어질 결심’, ‘콘크리트 유토피아’ 등 60편 이상의 영화와 OTT 시리즈에서 분장을 담당했다.

유상섭 무술감독은 30년 넘게 영화 현장에서 활동하며 ‘기생충’, ‘남산의 부장들’, ‘베테랑2’ 등의 액션 연출에 참여했다. 이수헌 무대감독은 ‘빌리 엘리어트’, ‘명성황후’, ‘레미제라블’, ‘시카고’ 등 대형 뮤지컬의 제작과 현장 운영을 담당했다.

한국콘텐츠진흥원 원장상은 김상욱 PLAN A 대표, 배진희 앰버리 대표, SBS A&T ‘SBS 인기가요’ 촬영팀, 이재진 제작감독, 정동필 JTBC 미디어텍 국장, 최태영 라이브톤 대표 등 6명(팀)이 받았다.

김상욱 대표는 증강현실(AR)을 활용한 K팝 공연 연출로, 배진희 대표는 인공지능(AI)과 확장현실(XR), 가상현실(VR) 등 첨단 기술을 공연에 접목한 공로를 인정받았다. SBS A&T ‘SBS 인기가요’ 촬영팀은 다양한 촬영 기법과 시네마 카메라 시스템을 도입해 K팝 무대의 영상 완성도를 높였다는 평가를 받았다.

이재진 제작감독은 28년간 공연예술 현장에서 다양한 작품의 제작과 운영을 맡아왔다. 정동필 국장은 ‘싱어게인’, ‘히든싱어’, ‘아는 형님’, ‘냉장고를 부탁해2’ 등 방송 콘텐츠의 무대미술을 총괄했다. 최태영 대표는 한국 영화계 1세대 사운드 엔지니어로, 돌비 애트모스 등 새로운 음향 시스템을 국내에 도입하며 영화 음향 기술 발전에 기여했다.

이번 시상식은 방송과 영화, 공연 현장에서 작품의 완성도를 높여온 제작스태프들의 역할과 공로를 조명하는 자리로 마련됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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