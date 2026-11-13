김준호·조성주부터 스타대학까지…SOOP ‘케빈 스크림’ 대격돌

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SOOP이 스타크래프트 1·2를 아우르는 이벤트 대회 ‘케빈 스크림’을 개최한다.

SOOP은 오는 16일과 18~19일 스타크래프트 1·2 종목으로 구성된 케빈 스크림을 진행한다고 13일 밝혔다.

서수길 SOOP CVO가 주최하는 이번 대회는 스타크래프트 2 전·현직 프로게이머들의 팀 대결과 스타크래프트 1 스타대학 간 경쟁으로 나뉘어 열린다.

먼저 16일에는 스타크래프트 2 종목 경기가 펼쳐진다. 김준호, 신희범, 변현우, 어윤수가 한 팀을 이룬 ‘백호구팀’과 조성주, 김도우, 이병렬, 정명훈으로 구성된 ‘사이다팀’이 맞대결을 벌인다. 양 팀은 스타크래프트 2를 대표하는 선수들이 포진한 가운데 4대 4 팀 대항전으로 승부를 가린다.

경기는 최대 3라운드까지 진행된다. 1라운드는 5전 3선승제 프로리그 방식이며, 2라운드는 7전 4선승제 승자연전 방식으로 치러진다. 두 라운드에서 승패가 결정되면 경기가 종료된다. 양 팀이 1대 1로 맞설 경우에는 3라운드 슈퍼에이스 결정전을 단판으로 진행해 최종 승자를 정한다.

18일과 19일에는 스타크래프트 1 대회가 이어진다. SOOP 스타대학 콘텐츠에서 활동 중인 JSA, 케이대, 캄몬스타즈, 드림즈 등 4개 팀이 참가한다. 각 팀은 프로게이머 2명과 여성 스트리머 3명으로 선수단을 꾸려 대학의 명예를 걸고 경쟁한다.

18일에는 4강전 두 경기가 열리고, 다음 날인 19일에는 결승전이 진행된다. 4강전은 프로게이머 개인전과 4대 4 릴레이 팀전, 2대 2 생산과 컨트롤, 2대 2 혼성 팀플레이, 에이스 결정전 등으로 구성되며 최대 5경기를 치른다.

결승전에는 스트리머 개인전과 혼성 팀플레이가 추가돼 최대 7경기가 진행된다. 프로게이머의 개인 기량은 물론 스트리머와의 호흡, 경기 방식에 따른 팀별 전략이 승부에 영향을 미칠 것으로 보인다.

상금은 우승팀과 준우승팀 선수들의 개인 방송에 별풍선으로 지급된다. 스타크래프트 2 대회는 우승팀 선수에게 1인당 별풍선 1만4000개, 준우승팀 선수에게 1만 개가 주어진다. 스타크래프트 1 대회도 우승팀과 준우승팀에 같은 기준의 상금이 지급되며, 3·4위 팀 선수들에게는 1인당 별풍선 5000개가 제공된다.

경기 중계는 종목별 공식 방송국에서 맡는다. 스타크래프트 2 경기는 SOOP GSL 공식 방송국에서, 스타크래프트 1 경기는 SOOP 스타멸망전 공식 방송국에서 시청할 수 있다. 출전 선수들의 개인 방송과 서수길 CVO의 개인 방송을 통해서도 생중계된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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