디올, 홀리데이 시즌 맞아 성수 컨셉 스토어서 환상적인 데코레이션 선봬

Kyungsub Shin. 사진=디올

프랑스 럭셔리 패션하우스 디올(Dior)이 연말 홀리데이 시즌을 기념해 디올 성수 컨셉 스토어에서 화려한 홀리데이 데코레이션을 선보인다고 13일 밝혔다.

다수의 수상 이력을 보유한 프랑스 감독 실뱅 쇼메(Sylvain Chomet)의 단편 애니메이션 ‘크리스챤 디올의 나이트 인 컬러(Christian Dior’s Night in Color)’ 속 환상적인 세계관을 고스란히 재현한 공간이 펼쳐진다.

파사드를 수놓은 디올 고유의 메달리온은 토피어리 예술에서 착안한 식물 장식으로 완성되어 영롱한 빛을 발하며 거대한 호두까기 인형 한 쌍이 방문객을 동화 같은 무대로 안내한다. 하얀 눈이 소복하게 내려앉은 몽테뉴가 30번지의 풍경을 떠올리게 하는 인스톨레이션은 시그니처 레이디 디올(Lady Dior)의 우아한 실루엣을 따라 아름다움을 드러낸다.

Kyungsub Shin. 사진=Dior

매장 곳곳에서는 애니메이션 고유의 위트 있고 몽환적인 무드를 만끽할 수 있다. 할리퀸 캐릭터와 높게 쌓아 올린 세라믹 케이크는 별과 클로버 등 하우스를 상징하는 엠블럼과 조화롭게 어우러진다. 여기에 조나단 앤더슨이 첫선을 보인 디올 크루즈 컬렉션의 실루엣이 더해지며 전체 공간에 경쾌한 생동감을 불어넣는다.

환상적인 무대로 탈바꿈한 디올 성수 컨셉 스토어에서 디올 특유의 마법 같은 홀리데이 분위기를 만끽할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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