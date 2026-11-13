트레져헌터, 크리에이터 플리마켓 ‘제1회 크리마켓’ 마쳐…약 800명 방문

사진=트레져헌터

트레져헌터가 주관한 크리에이터 플리마켓 ‘제1회 크리마켓’이 약 800명의 방문객을 기록하며 종료됐다고 13일 밝혔다.

서울 성수동 에스팩토리 라이브에서 열린 이번 행사는 크리에이터의 애장품과 관련 상품(굿즈)을 판매하는 플리마켓 방식으로 운영됐다.

현장에는 젼언니, 진자림, 임땡땡을 포함한 크리에이터 19명이 참가해 각자의 물품을 내놓았으며 방문객들은 상품을 구매하고 크리에이터와 대면 소통하는 시간을 가졌다.

회사에 따르면 이번 행사는 입장 예약이 조기에 마감되는 등 오프라인 현장에서 크리에이터와 팬덤 간의 교류가 이루어졌다. 트레져헌터 측은 단순한 물품 거래를 넘어 크리에이터 지식재산권(IP)의 확장 가능성을 점검하는 계기가 됐다고 설명했다.

행사를 통해 발생한 판매 수익금은 사회공헌 활동에 쓰였다. 트레져헌터는 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스와 연계해 결식아동 지원 목적으로 행사 수익금 전액을 전달했다. 참가한 크리에이터 19명 역시 해당 기부 활동에 함께 참여했다.

트레져헌터 측은 이번 행사가 크리에이터 팬덤에 기반한 IP의 사업적 활용은 물론 사회적 가치 실현으로 이어진 사례라고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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