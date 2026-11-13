닥터엘시아, 올리브영 첫 팝업 성수서 열어…뮤즈 장원영 현장 방문

사진=더퓨어랩

더퓨어랩(The Pure Lab)의 더마 스킨케어 브랜드 닥터엘시아(Dr.Althea)가 올리브영 뷰티 맨션 성수에서 국내 첫 브랜드 팝업 스토어 ‘345 시크릿 프로젝트(345 SECRET PROJECT)’를 운영한다고 13일 밝혔다.

11월 1일부터 28일까지 매일 오전 11시부터 오후 7시까지 운영되는 이번 팝업은 닥터엘시아의 대표 피부 장벽 진정 케어 라인인 ‘345 릴리프 라인’을 소비자들이 직접 경험할 수 있도록 마련된 오프라인 공간이다.

특히 이번 팝업은 국내외 시장에서 꾸준히 성장해 온 닥터엘시아가 올리브영에서 처음 선보이는 브랜드 팝업이라는 점에서 의미가 있다. 대표 제품 ‘345 릴리프 크림’은 누적 판매량 4000만 개를 돌파했으며 ‘2025 올리브영 어워즈’ 글로벌 트렌드 라이징 부문에서 주목을 받은 데 이어 마리끌레르 UK 스킨 어워즈 (Marie Claire UK Skin Awards)에서도 수상하며 국내외 시장에서 제품 경쟁력을 인정받았다.

이러한 성과를 바탕으로 2026년 연 매출 7,000억 원 달성을 목표로 하는 닥터엘시아는 이번 팝업을 통해 소비자 접점을 확대하고 브랜드 철학을 강화할 계획이라고 브랜드 측은 전했다.

사진=더퓨어랩

닥터엘시아의 뮤즈 장원영 또한 지난 10일 팝업 현장을 직접 찾아 자리를 빛냈다. 장원영은 ‘피부 진정을 연구하는 엘시아 박사의 345 연구실’ 콘셉트로 꾸며진 팝업 공간을 둘러보며 준비된 다양한 현장 이벤트에 참여했고 준비된 포토존에서 포토타임을 가지며 브랜드에 대한 애정을 드러냈다.

‘ONLY ESSENTIALS. GENTLY EFFECTIVE.’라는 철학 아래 불필요한 요소는 덜어내고 최적의 성분 배합으로 피부 진정 솔루션을 제공해 온 닥터엘시아는 브랜드의 핵심 가치와 정체성을 공간에 담아 이번 팝업을 기획했다. ‘엘시아 박사의 345 연구실’을 콘셉트로 꾸며진 팝업에서 방문객들은 직접 연구원이 되어 닥터엘시아의 브랜드 철학과 제품을 경험할 수 있다. 현장에서는 브랜드 대표 제품 ‘345 릴리프 크림’을 비롯해 장원영이 선택한 ‘345 릴리프 크림 미스트’, 신제품 ‘345 릴리프 데일리 젤 클렌저’ 등 345 릴리프 라인 전 제품을 직접 체험하고 구매할 수 있다.

이외에도 방문객들이 연구실 콘셉트를 더욱 흥미롭게 경험할 수 있도록 다양한 체험형 이벤트도 마련했다. 팝업 공간 곳곳에서 신제품을 찾아보는 미션형 이벤트를 비롯해 구매 고객 대상 럭키 드로우를 운영하며, 구매 금액에 따라 다양한 사은품을 증정한다.

더퓨어랩 이동훈 대표는 “국내외 방문객이 많이 찾는 올리브영 뷰티 맨션 성수에서 더 많은 분들이 닥터엘시아의 제품과 브랜드 철학을 직접 경험하셨으면 한다”며 “앞으로도 스킨케어의 본질에 집중한 제품을 소비자에게 선보일 수 있도록 제품 연구 및 개발에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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