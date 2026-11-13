'탈북 유튜버' 김서아 "탄광촌으로 추방당한 부모님, 세상 떠나" 눈물

김서아. 출처=MBN '특종세상' 화면 캡처

탈북 유튜버 겸 배우 김서아가 부모님을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

12일 방송된 MBN '특종세상'에는 유튜버, 필라테스 강사, 배우로 활동 중인 김서아가 출연했다.

이날 김서아는 2018년 탈북 이후 부모님을 모셔오려고 애썼던 일을 언급하며 "나 믿고 기다려달라고, 내가 먼저 탈출해서 부모님도 탈출시키려 했다. 근데 쉽지 않더라. 그때 코로나 시즌이라 북한의 국경이 다 봉쇄됐고 북한에 연락하려고 여러 번 시도를 했었다. 사기도 당했다. 사기 당할 걸 알면서도 했다. 그것마저 안 하면 죽을 것 같더라"고 회상했다.

하지만 부모님은 딸이 탈북한 뒤 추방령을 당해 탄광마을로 쫓겨났다. 이후 아버지는 심장마비로 세상을 떠났고, 어머니 또한 뇌혈전 투병 끝에 세상을 떠났다는 사실을 브로커를 통해 뒤늦게 알게 됐다.

출처=MBN '특종세상' 화면 캡처

김서아는 부모님을 떠올리며 "너무 많이 울었다. 너무 죄책감에 사로잡혀서 우는 것조차도 효도하지 않는 것 같다는 생각이 들 때도 있다"고 털어놨다.

이어 "마지막으로 봤던 때가 21살쯤이었는데 마음이 안 좋았던 게 아빠한테 엄청 못된 말을 하고 떠났다. '너무 밉다'고 하면서 대들었고, 아빠는 '이제 넌 내 딸이 아니다' 하셨었다. 그게 아빠의 마지막이었다. 그 다음 해에 돌아가셨다는 얘기를 듣게 된 것"이라며 눈시울을 붉혔다.

이후 북한땅이 내려다보이는 애기봉을 찾은 김서아는 직접 준비해 온 과일과 소주를 차려놓은 뒤 "부모님 곁을 지켜주지 못해서 미안하다고, 사랑한다고, 감사하다고 말하고 싶다. 나 여기서 잘 지내고 잘 살겠다"며 그리운 마음을 전했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]