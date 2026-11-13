대한축구협회, 산청군과 맞손… 유소년 축구 육성거점 조성 MOU

사진=대한축구협회 제공

대한축구협회가 경남 산청군과 손잡았다. 유소년 축구 육성 거점 조성에 나선다.

축구협회는 지난 11일 코리아풋볼파크에서 산청군과 ‘유소년 축구 발전 및 육성거점 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약에 따라 양 기관은 ▲유소년 축구 특화 트레이닝 거점 구축 운영 ▲유소년 선수 발굴·육성 및 연령별 육성체계 구축 ▲선수·지도자 교육 및 훈련 프로그램 운영 ▲국내외 유소년 축구대회·전지훈련·교류전 유치 및 운영 ▲축구협회 유소년 프로그램 연계 및 신규 협력사업 발굴 등 5개 분야에서 협력한다. 협약 기간은 5년이다. 세부 사업은 실무협의체를 통해 구체화할 예정이다.

축구협회는 육성체계 구축을 위한 기술 자문과 프로그램 연계를 지원하고 유소년 대표팀 및 연령별·권역별 프로그램 운영 시 산청군 시설을 활용한다. 또한 국내외 대회와 전지훈련의 유치·개최에도 협력한다. 산청군은 체육시설과 관련 인프라를 활용해 거점을 조성·운영하고, 대회·전지훈련·교육 프로그램 운영에 필요한 행정 지원을 맡는다.

산청군은 2013년 15세 이하(U-15)팀을 창단해 프로선수 6명을 배출했다. 최근 3년간 유소년 축구 스토브리그에 831개 팀, 약 4만4000명이 다녀가는 등 유소년 축구 기반을 다져왔다. 이번 협약을 계기로 내년에는 U-12팀과 U-18팀 창단도 추진해 U-12부터 U-18까지 이어지는 자체 선수 육성 체계를 갖춘다.

한편 협약식에는 이용수 회장 직무대행, 유명현 산청군수, 백찬문 경남축구협회장 등이 참석했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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