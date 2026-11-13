“그린에 잘 안착… 좋은 출발이네요” 최혜진, 우승 갈증 해소할까… LPGA 투어 디안니카 1R 공동 선두

최혜진이 13일 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프클럽에서 열린 LPGA 투어 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨 첫날 9번 홀에서 티샷하고 있다. 사진=AP/뉴시스

최혜진(오른쪽)이 13일 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프클럽에서 열린 LPGA 투어 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨 첫날 라운딩을 마친 뒤 넬리 코르다(미국)와 인사를 나누고 있다. 사진=AP/뉴시스

“그린에 잘 안착해서 보기 없이 라운드를 마칠 수 있었어요.”

준우승만 9번, 그 아쉬움을 이번에야말로 지울까. 최혜진이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 디 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨(총상금 325만 달러·약 43억원) 첫날 맹타를 휘두르며 공동 선두로 출발했다. 13일 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프 클럽(파70)에서 열린 대회 1라운드에서 보기 없이 버디 9개를 낚아 9언더파 61타를 쳤다. 가쓰 미나미(일본)와 공동 1위다.

우승 갈증 해소에 나선다. 2022년 LPGA 투어에 데뷔한 최혜진은 아직 우승이 없다. 지난달 LPGA 투어 메이뱅크 챔피언십까지 126개 대회에 나섰으나 준우승 9번이 최고 성적이다.

초반부터 기세를 올렸다. 1번 홀(파4)에서 시작한 최혜진은 전반에만 4타를 줄이며 집중력을 발휘했다. 후반에는 12~15번 홀에서 3연속 버디를 잡아낸 뒤 마지막 18번 홀(파4)에서도 한 타를 줄였다.

최혜진은 1라운드를 마친 뒤 “이 코스에서 그린을 놓치면 정말 어려워지고 파 세이브를 하기 쉽지 않을 수 있다”며 “그린에 잘 안착해서 보기 없이 라운드를 마칠 수 있었다”고 돌아봤다. 이어 “최근 라운드에서 좋은 성적을 냈기 때문에 오늘 큰 실수를 하지 않아도 될 것 같았다”며 “최근 참가했던 대회에서도 1라운드에서 좋은 경기를 펼쳤던 기억이 있어서 오늘 경기도 좋은 출발이라고 생각한다. 아직 세 라운드가 남았다. 계속해서 최선을 다하겠다”고 다짐했다.

휴식을 마치고 두 달 만에 돌아온 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)도 쾌조의 스타트를 펼쳤다. 보기 없이 버디만 7개를 잡았다. 7언더파 63타를 기록하며 단독 4위에 이름을 올렸다. 코르다는 이 대회에서만 3차례 우승할 정도 강세를 보이고 있다.

태극낭자들도 힘을 냈다. 윤이나는 6언더파 64타를 기록해 공동 5위에 이름을 올렸다. 김아림과 이정은, 강민지는 공동 20위(4언더파 66타)로 1라운드를 마쳤다. 고진영, 유해란은 3언더파 67타로 공동 31위, 김세영과 임진희는 2언더파 68타를 써내며 공동 42위로 출발했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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