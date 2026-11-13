김결, 웹툰 ‘사악한 공작 영애의 우울’ OST 참여…‘부르다 보면’ 가창

가수 김결이 웹툰 ‘사악한 공작 영애의 우울’ OST 가창에 참여했다.

오는 15일 발매하는 ‘부르다 보면’은 사랑하는 사람을 향한 그리움과 언젠가 다시 돌아올 것이라는 간절한 기다림을 담은 어쿠스틱 팝 발라드곡이다.

‘이름을 또 부르면서 기다리고 또 기다려 / 널 부르다 지쳐 내 목조차 쉬면 알아듣지 못하겠지’라는 가사에는 목소리가 닳도록 한 사람을 기다리는 애절한 마음이 담겼다. 특히 ‘부르다 보면 올 것 같아’라는 후렴을 통해 다시 만날 날을 바라는 화자의 간절함을 표현했다.

곡은 담백한 어쿠스틱 기타 연주로 시작해 피아노와 드럼, 베이스, 스트링이 차례로 더해지며 감정을 고조시킨다. 김결은 특유의 호소력 짙은 음색과 섬세한 표현력으로 곡에 담긴 그리움의 정서를 전달한다.

이번 OST는 서로를 그리워하면서도 자신의 마음을 드러내지 못하는 웹툰 속 두 주인공의 감정선을 반영했다. 엇갈린 사랑과 기다림을 음악으로 풀어내며 작품의 서사에 힘을 보탠다.

작곡가 손연성과 류원광이 공동으로 곡 작업에 참여했으며, 마채성이 편곡을 맡았다. 마채성은 피아노와 드럼, 스트링 연주에도 참여했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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