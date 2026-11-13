더 시에나 벨루토CC, 씰리침대와 ‘특별 이벤트’

더 시에나 그룹의 ‘더 시에나 벨루토 컨트리클럽(이하 더 시에나 벨루토CC)’이 글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대(Sealy)와 함께 홀인원·이글 달성 고객을 위한 특별 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 골퍼라면 누구나 기억하고 싶은 홀인원과 이글의 순간을 더욱 뜻깊게 기념할 수 있도록 마련됐다. 더 시에나 벨루토CC에서 라운딩을 즐기는 고객에게 최고 천만 원 상당의 프리미엄 매트리스를 비롯한 선물을 제공해 필드 위 성취의 기쁨을 한층 더할 예정이다.

이벤트는 내년 10월 14일까지 진행된다. 더 시에나 벨루토CC의 벨라 코스 6번 홀에서 홀인원을 달성한 고객에게는 씰리침대의 1000만 원 상당 프리미엄 ‘엑스퀴짓 H 투 매트리스’ 세트를 증정한다. 혜택은 선착순 10명에게 제공된다.

벨라 코스 5번 홀에서 이글을 기록한 고객에게도 특별한 선물이 준비돼 있다. 해당 홀에서 이글을 달성한 고객 중 선착순 8명에게는 200만 원 상당의 씰리침대 '헝가리 웨딩 구스이불솜'을 증정한다.

이번 협업은 프리미엄 골프 경험을 제공하는 더 시에나 벨루토CC와 편안하고 품격 있는 수면 환경을 제안하는 씰리침대가 함께한다는 점에서도 의미가 있다. 필드에서의 값진 성취를 일상 속 편안한 휴식으로 이어주는 특별한 선물을 통해 두 브랜드의 매력을 함께 전한다.

경기도 여주에 위치한 더 시에나 벨루토CC는 자연 지형을 살린 벨라·루체 코스로 구성된 18홀 골프장이다. 산과 계곡, 능선이 조화를 이루는 코스와 세심한 서비스를 바탕으로 여유롭고 품격 있는 라운딩 경험을 제공하고 있다.

더 시에나 벨루토CC는 앞으로도 다양한 브랜드와의 협업을 통해 고객들이 라운딩의 즐거움을 더욱 풍성하게 누릴 수 있는 프로그램을 선보일 계획이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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