신민아, 냉철한 황후부터 따뜻한 리더 면모까지…섬세한 연기 호평

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배우 신민아가 강인함과 따뜻함을 겸비한 황후 나비에로 시청자들의 마음을 사로잡고 있다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’에서 나비에 역을 맡은 신민아는 흔들림 없는 신념과 우아한 품격, 타인을 향한 배려심까지 갖춘 인물을 섬세하게 표현하며 극의 몰입도를 높이고 있다. 절제된 표정과 단단한 눈빛, 차분한 목소리로 황후의 위엄을 표현하는 동시에 인물 내면의 감정까지 자연스럽게 담아내며 자신만의 나비에를 완성하고 있다.

지난 11일 공개된 회차에서는 위기 상황을 단숨에 정리하는 나비에의 리더십이 돋보였다. 소비에슈와 하인리가 진검을 겨누며 대립하자 나비에는 두 사람을 향해 단호한 목소리로 제동을 걸었다. 그는 “두 분 중 누구라도 죽는다면 전쟁이 일어납니다. 그 피해는 백성들에게 돌아가겠죠!”라고 일갈하며 감정적인 대립보다 국가와 백성의 안위를 우선시하는 황후의 면모를 보여줬다. 신민아는 흔들림 없는 태도와 강렬한 눈빛으로 장면의 긴장감을 단숨에 장악했다.

나비에의 진가는 강인한 모습에만 머물지 않았다. 서즈 공주에게 “동대제국은 서즈 공주의 왕위 계승을 전적으로 지지할 겁니다”라고 전하며 정치적 연대와 신뢰를 보여주는가 하면, 하인리와 주고받은 편지를 빼돌린 시녀에게도 무조건적인 질책 대신 사정을 먼저 살피는 모습을 보였다. 상대의 입장을 헤아리고 아픔을 이해하려는 태도에서 나비에의 인간적인 매력이 드러났다.

백성을 향한 책임감을 담은 신년회 폐회식 연설도 인상적인 장면으로 남았다. 나비에는 “굶는 이에게 양식을, 배우려는 이에게 지식을, 헐벗은 이에게 따뜻한 옷을 입혀야 하는 성스러운 싸움에 나서야 합니다”라며 “이 두 손에 칼과 창과 방패가 아닌, 따뜻한 손길이 필요할 때라는 겁니다”라고 강조했다. 권력을 지닌 황후로서 자신이 해야 할 역할을 분명히 밝히며 백성의 삶을 먼저 생각하는 지도자의 소신을 전했다.

이처럼 신민아는 냉철한 판단력과 강한 카리스마부터 타인을 보듬는 다정함까지 폭넓게 오가며 나비에의 입체적인 면모를 살리고 있다. 과장되지 않은 표현과 섬세한 감정 연기가 더해져 황후라는 인물의 무게감과 인간적인 매력을 동시에 전달하고 있다는 평이다.

여기에 하인리와의 관계가 본격적으로 진전되면서 로맨스에 대한 기대감도 커지고 있다. 위엄 있는 황후의 모습과 사랑 앞에서 드러나는 부드러운 감정을 오가며 극을 이끌고 있는 신민아. 반환점을 돈 ‘재혼 황후’에서 그가 앞으로 보여줄 나비에의 새로운 선택과 변화에 관심이 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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