최대훈, ‘재혼 황후’ 맥켄나 맞아? 가을빛 머금은 새 프로필

에이스팩토리 제공

배우 최대훈이 가을 감성을 담은 새 프로필 사진을 공개하고 다채로운 매력을 드러냈다.

소속사 에이스팩토리는 13일 최대훈의 새로운 프로필 사진을 공개했다. 이번 프로필은 미니멀한 스튜디오를 비롯해 수국이 피어난 정원과 따스한 햇살이 스며드는 주방 등 다양한 공간을 배경으로 촬영됐다. 각기 다른 분위기 속에서 최대훈의 폭넓은 표현력과 자연스러운 매력을 담아냈다.

사진 속 최대훈은 베이지색 수트와 블랙 재킷을 착용한 채 차분하고 깊이 있는 눈빛으로 세련된 분위기를 연출했다. 부클 니트 카디건을 입은 정원에서는 부드러운 미소와 여유로운 시선으로 따뜻한 가을 감성을 표현했다. 주방을 배경으로 한 사진에서는 커피잔을 들고 창가에 기대거나 바닥에 편안하게 앉아 미소를 짓는 등 꾸밈없는 일상적인 모습으로 색다른 매력을 보여줬다. 의상과 공간에 따라 분위기를 자유롭게 바꾸며 배우 최대훈의 다채로운 얼굴을 담아냈다.

에이스팩토리 제공

현재 최대훈은 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’를 통해 글로벌 시청자들과 만나고 있다.

‘재혼 황후’는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 자신을 배신한 황제 소비에슈(주지훈 분)에게 이혼을 통보받은 뒤, 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼을 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지 작품이다. 공개 이후 디즈니+ 로컬 오리지널 콘텐츠 가운데 글로벌 시청 성적에서 두각을 나타냈으며, 미국과 영국, 프랑스, 독일, 브라질 등 90개 이상의 마켓에서 한국 콘텐츠 공개 성적 1위를 기록했다.

극 중 최대훈은 하인리 왕자의 사촌이자 비서인 맥켄나 역을 맡았다. 자유분방한 하인리에게 거리낌 없이 조언을 건네는 인물로, 왕자의 곁에서 든든한 조력자 역할을 한다. 최대훈은 황실이라는 낯선 배경 속에서도 특유의 자연스러운 말투와 현실감 있는 연기로 맥켄나만의 개성을 살리고 있다.

특히 이종석과 주고받는 재치 있는 호흡이 극의 또 다른 관전 포인트로 꼽힌다. 하인리의 행동을 지켜보며 때로는 잔소리를, 때로는 현실적인 반응을 보이는 맥켄나의 모습이 극의 긴장감을 환기하고 있다. 해외 시청자들 사이에서도 캐릭터에 대한 호평이 이어지며 작품 속 감초 역할을 톡톡히 해내고 있다.

최대훈의 활약은 앞선 작품에서도 이어졌다. 넷플릭스 시리즈 ‘폭싹 속았수다’에서 부상길 역을 맡아 이른바 ‘학씨’ 신드롬을 일으켰으며, 해당 작품으로 제61회 백상예술대상을 수상했다. 이어 넷플릭스 시리즈 ‘원더풀스’와 SBS 금토드라마 ‘김부장’ 등에서도 활약하며 장르를 넘나드는 연기 스펙트럼을 보여줬다.

작품마다 개성 있는 캐릭터를 선보이며 활동 영역을 넓혀가고 있는 최대훈은 해외 팬들과의 만남도 앞두고 있다. 오는 2027년 1월 30일 일본 도쿄 닛케이홀에서 첫 일본 팬미팅을 개최하고 현지 팬들과 소통할 예정이다. 작품을 통해 쌓아온 글로벌 인기를 직접적인 팬 소통으로 이어갈 최대훈의 행보에도 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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