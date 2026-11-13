[이진호의 영화 속 건강이야기] “수능 출제 뒤편, 시험을 앞둔 또 다른 사투”… 수험생들의 긴장 관리 방법은?

최근 대학수학능력시험 출제위원들의 특별한 합숙 생활을 소재로 한 영화가 개봉돼 관객들의 눈길을 끌고 있다. ‘수능, 출제의 비밀’은 외부와 철저히 차단된 공간에서 40일간 합숙하며 수능 문제를 출제하는 과정을 코미디로 그려낸 작품이다.

출제 현장의 이면을 색다른 시각으로 풀어냈다는 평가를 받고 있으며, 이러한 관심에 힘입어 개봉 첫 주 한국영화 가운데 박스오피스 1위에 오르기도 했다.

영화는 지방 소도시에서 5년째 국어를 가르치고 있는 교사 맹보람(이선빈)의 이야기로 전개된다. 어느 날 맹보람은 대학수학능력시험 출제위원으로 선정됐다는 소식을 듣는다. 평범한 교사에게 좀처럼 찾아오기 어려운 기회인 만큼 설레는 마음으로 출제 본부에 들어간다.

하지만 곧 자신이 동명이인과 착각해 잘못 선정됐다는 사실을 알게 된다. 그러나 이미 보안 절차를 마쳐 외부와 연락할 수 없는 상황. 결국 국어과 출제위원장 문주열(유재명)의 결정으로 출제 본부에 남게 된 맹보람은 예상치 못한 40일간의 합숙 생활을 시작한다.

이후 출제 본부에는 명문대 교수와 오랜 출제 경험을 지닌 교사들이 모여 논의를 지속한다. 그러나 이들이 문제를 바라보는 관점은 제각각이다. 한 문항을 두고도 의견은 쉽게 좁혀지지 않는다.

맹보람은 문제의 난이도와 적절성에 의문을 제기하지만 권위와 경력이 중시되는 회의실에서 신참 교사의 목소리가 쉽게 받아들여질 리 없다. 이 과정에서 맹보람은 자신만의 방식으로 출제위원들 사이에서 존재감을 드러내며 고군분투한다.

이번 영화는 평소 접하기 어려운 대학수학능력시험 문제 출제 과정을 들여다볼 수 있다는 점에서 관객들의 흥미를 유발했다. 특히 수능이 얼마 남지 않은 시점에서 학생들의 입장과는 다른 출제위원들의 고민을 조명한다는 점이 눈길을 끈다.

문제 하나를 완성하기 위해 치열하게 논쟁하고 수많은 가능성을 검토하는 출제위원들의 모습은, 결국 그 문제를 마주하게 될 수험생들의 무게감을 다시금 떠올리게 한다.

영화 속 출제위원들의 합숙이 끝나면, 이제 그 시험지를 받아 드는 것은 수험생들의 몫이다. 오는 11월 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험이 일주일 앞으로 다가오면서 수험생들의 마음도 한층 분주해지고 있다.

시험이 가까워질수록 그동안 쌓아온 실력을 제대로 발휘해야 한다는 부담감은 커지기 마련이고, 이러한 긴장은 가슴 두근거림이나 소화불량, 잠을 이루지 못하는 등 몸의 신호로 나타나기도 한다.

곁에서 지켜보는 가족들 역시 함께 마음을 졸이며 수험생에게 힘이 될 만한 선물을 고민하게 되는데, 이 시기 긴장 완화를 위한 선물로 매년 빠지지 않고 거론되는 것이 바로 ‘우황청심원’이다.

우황청심원은 한의학에서 과도한 긴장과 불안으로 심신의 균형이 무너진 상태를 다스릴 때 쓰는 대표적인 처방이다. 동의보감에는 ‘심기가 부족하고 정신이 안정되지 못하거나 신병(神病) 증상에 두루 쓰는 처방’으로 기록돼 있다. 우황·사향·용뇌 등 생약 30여 종으로 만들어진다.

여기에 더해 최근에는 우황청심원이 뇌 신경세포 보호 효과와 관련된 긍정적인 영향도 기초연구를 통해 확인되고 있다. 자생한방병원 척추관절연구소가 SCI(E)급 국제학술지 ‘항산화(Antioxidants)’에 게재한 연구에 따르면, 우황청심원은 뇌 신경재생인자들의 발현량을 유의하게 높이는 것으로 나타났다.

특히 우황청심원을 처리한 신경세포에서는 신경세포의 구조 유지와 재생에 관여하는 NF200과 GAP-43의 발현이 유의하게 증가했다. 또한 신경세포의 손상과 축삭돌기 퇴행을 억제하는 효과도 관찰돼, 우황청심원이 뇌신경세포를 보호하고 신경 회복을 촉진할 수 있는 가능성을 보여줬다.

다만 시중 약국에서 판매되는 우황청심원과 한의사의 진단을 통해 조제되는 우황청심원은 성분 구성과 처방 방식에 차이가 있다. 특히 천연 사향과 우황은 희소성이 높은 고가의 약재인 만큼 제품별 약재의 기원이나 함량에 차이가 있을 수 있어 전문가와 상담 후 적절히 복용해야 한다.

아울러 수능을 앞두고 긴장 완화를 목적으로 우황청심원을 복용할 계획이라면 주의가 필요하다. 개인의 체질이나 건강 상태에 따라 약물에 대한 반응이 다를 수 있기 때문이다. 특히 평소 복용 경험이 없다면 시험 당일 처음 복용하는 것은 피하는 것이 좋다. 긴장이 지나치게 풀리면서 졸음이 오거나 집중력이 떨어질 수 있어서다.

수능까지 일주일가량 남은 지금, 전문가와 충분히 상담한 뒤 평소 공부하는 날 시험 시간에 맞춰 미리 복용해 보고 몸의 반응을 살펴보는 것이 바람직하다.

수능은 오랜 시간 쌓아 온 노력을 한 번의 시험에서 발휘해야 한다는 점에서 수험생에게 큰 부담으로 다가올 수 있다. 하지만 시험 당일의 긴장감은 자연스러운 반응이며 무엇보다 중요한 것은 지금까지 준비해 온 자신을 믿고 평소의 컨디션을 유지하는 것이다.

오는 수능을 치르는 모든 수험생이 그동안의 노력을 충분히 발휘하고 원하는 결과에 한 걸음 더 가까워지기를 진심으로 응원한다.

이진호 자생한방병원장

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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