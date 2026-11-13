'아침마당' 박상철 "리센느 덕에 빵빵하게 역주행…깜짝 놀랐다"

박상철. 출처=KBS 1TV '아침마당' 화면 캡처

가수 박상철이 그룹 리센느를 향한 고마운 마음을 드러냈다.

13일 방송된 KBS 1TV '아침마당'에는 박상철이 출연해 '빵빵'을 열창하며 오프닝 무대를 장식했다.

무대 이후 박철규 아나운서는 "요즘 가장 잘나가는 아이돌 중 한 팀인 리센느가 이 노래를 부르면서 '빵빵'이 다시 올라가고 있다"며 "진짜 세상은 오래 살아야 하고 사람 일은 어떻게 될지 모른다는 게 진리인 것 같다"고 말했다.

리센느와 박상철. 출처=KBS 1TV '아침마당' 화면 캡처

윤수현 역시 "가수로서 정말 행복한 일"이라며 "'빵빵'은 원래 흥행한 곡인데 아이돌이 불러주면서 젊은 세대들에게 한 번 더 알려진 곡"이라고 설명했다.

박상철은 "리센느 덕분에 아주 빵빵하게 역주행을 하고 있다"며 "리센느가 추석 특집에서 5곡 정도를 불렀는데 그 중에 '빵빵'이 있었다. 깜짝 놀랐다. 그 이후로 갑자기 '빵빵'이 노래방에서 1위를 하고 멜론에서도 2위, 3위를 했다"고 웃어보였다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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