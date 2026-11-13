원로 액션배우 황정리 별세…'취권'서 성룡과 맞붙은 '발차기의 제왕'

원로배우 황정리와 거룡(오른쪽)이 2014년 3월 5일 'K-star 매거진 스타상 시상식'에서 포토타임을 갖고 있다. 사진=뉴시스

원로 액션배우 겸 무예인 황정리 세계무술총연합회 총재가 별세했다. 향년 82세.



13일 영화계와 김진용 전 황정리세계무술총연합회 의장의 소셜 미디어 등에 따르면 고인은 전날 오전 자택에서 쓰러져 서울성모병원 응급실로 이송됐으나 끝내 의식을 회복하지 못하고 세상을 떠났다.



1944년생인 고인은 태권도 사범 출신으로, 1974년 영화 '돌아온 외다리'로 데뷔했다. 1976년 오사원 감독의 '남권북퇴'로 홍콩 영화계에 진출한 뒤 약 30년간 '사형도수', '취권', '사망탑' 등 340여 편에 출연했다. 화려하면서도 절도 있는 태권도 발차기로 '발차기의 제왕'으로 불리기도 했다.

특히 '취권'의 탄생에 결정적인 역할을 한 것으로 알려졌다. 고인은 홍콩 거리의 취객을 보고 술 취한 권법 아이디어를 떠올려 감독에게 작품화를 제안했으며, 마땅한 주인공을 찾지 못하던 제작진에게 당시 신인이었던 성룡을 직접 추천했다.



황정리는 극 중 악당 염철심 역을 맡아 열연했고, 성룡과 펼친 일대일 발차기 대결은 무술영화사의 명장면으로 회자된다. 성룡 역시 세계적인 스타가 된 뒤에도 고인을 각별한 은인으로 여겼다.

연기 활동뿐만 아니라 연출가, 무술 감독으로도 활동했다. 1983년 영화 '광동살무사'의 연출과 주연을 맡았고 1995년 SBS '모래시계'에서는 무술감독으로 활약했다. 이후 세계무술총연합회 총재를 지내며 한국 무예 보급과 교류에 힘썼다.



빈소는 이날 중 서울성모병원장례식장 13호실에 마련된다. 발인은 15일 오전 8시 50분, 장지는 이천호국원이다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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