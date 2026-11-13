하이브, K-팝 넘어 재무 경쟁력도 글로벌급…‘아담 스미스 어워즈 아시아’ 수상

지난 10일(현지시간) 싱가포르에서 열린 글로벌 재무·자금관리 시상식 ‘2026 아담 스미스 어워즈 아시아’에서 하이브 자금실 구성원들과 JP모간 기업자금관리부 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 하이브 제공

하이브가 글로벌 재무·자금관리 분야에서 성과를 인정받으며 K-팝 엔터테인먼트 업계 최초로 국제적인 시상식에서 수상의 영예를 안았다.

하이브는 ‘2026 아담 스미스 어워즈 아시아(Adam Smith Awards Asia)’에서 심사위원특별상(Judges’ Choice) 부문 최우수상(Overall Winner)을 받았다고 13일 밝혔다.

아담 스미스 어워즈 아시아는 글로벌 재무·자금관리 전문 매체 트레저리 투데이 그룹이 주관하는 시상식이다. 아시아·태평양 지역 기업들의 자금관리 혁신 사례를 대상으로 업무 효율성 향상과 기술 활용도 등을 평가해 수상자를 선정한다. 올해에는 21개국에서 총 345건이 출품됐으며 알파벳, 알리바바 그룹 등 글로벌 기업들도 수상 명단에 올랐다.

이번 수상에서 특히 눈길을 끄는 것은 하이브가 심사위원특별상 부문에서 유일한 수상 기업으로 선정됐다는 점이다. 해당 부문은 정기적으로 수상자를 배출하는 일반 부문과 달리 독창성과 혁신성이 두드러진 사례에 한해 심사위원단의 판단으로 시상한다. K-팝 엔터테인먼트 기업이 이 상을 받은 것은 하이브가 처음이다.

심사위원단은 여러 국가에 흩어진 자금을 하나의 체계로 관리할 수 있도록 시스템을 구축한 하이브의 사례를 높이 평가했다. 자금관리 기능을 효과적으로 통합했을 뿐 아니라 상장 기업에 요구되는 까다로운 규제 기준에 대응하기 위한 재무 혁신도 이뤄냈다는 설명이다.

하이브는 2020년 코스피 상장 이후 국내와 일본을 넘어 미국, 라틴아메리카, 중국, 인도 등으로 사업 영역을 넓혀왔다. 공연과 음원, MD 등 사업 규모가 커지고 활동 지역도 다양해지면서 국가별로 분산된 자금을 효율적으로 관리하고 각 지역의 금융 환경과 규제에 대응할 수 있는 기반 마련이 주요 과제로 떠올랐다.

이에 하이브 자금실은 JP모간과 협업해 글로벌 사업 거점의 자금 흐름을 한눈에 파악하고 통합적으로 운영할 수 있는 관리 시스템을 마련했다. 국가별로 분산돼 있던 자금 정보를 체계화하고 데이터 수집 과정을 자동화해 자금 운용의 속도와 효율성을 높인 것이 특징이다.

아울러 각 사업과 지역에서 필요한 자금 규모에 맞춰 자원을 유연하게 배분할 수 있도록 했으며, 국가마다 다른 금융 규제와 관리 기준에도 대응할 수 있는 운영 체계를 갖췄다. 글로벌 사업 확장에 필요한 재무 인프라를 선제적으로 구축했다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

하이브 관계자는 “여러 국가로 사업을 확장하는 과정에서 이를 뒷받침할 수 있는 글로벌 자금관리 역량을 함께 강화하는 것이 중요했다”며 “‘멀티 홈, 멀티 장르’ 전략에 맞춰 아티스트들의 글로벌 활동과 다양한 사업을 안정적으로 지원할 수 있도록 재무·자금관리 기반을 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

박동우 한국JP모간 기업자금관리 부문 대표도 “이번 수상은 하이브가 글로벌 사업 확대에 맞춰 자금관리 체계를 꾸준히 혁신해 온 노력이 인정받은 결과”라며 “JP모간은 아시아와 북미, 중남미 사업을 연결하는 통합 결제 및 유동성 관리 솔루션을 통해 하이브의 글로벌 사업 확장을 지원하고 있다”고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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