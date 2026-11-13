FC서울 김기동 감독·주장 김진수, GS칼텍스 홈경기 시구… ‘우승 기운’ 나눈다

사진=GS칼텍스서울Kixx 제공

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프로배구 여자부 GS칼텍스가 ‘남매구단’ 프로축구 FC서울로부터 우승 기운을 받는다.

김기동 서울 감독과 주장 김진수는 오는 14일 장충체육관에서 열리는 SOOP수퍼스와의 홈 경기에서 시구에 나선다. 서울은 올 시즌 K리그1 정상을 차지하며 10년 만에 우승 트로피를 들어 올렸다.

이번 행사는 양 구단이 주고받는 ‘승리의 선순환’이라는 의미를 담고 있다. GSㅌ칼텍스 선수단은 지난 시즌 챔피언결정전 우승을 차지한 뒤 서울월드컵경기장을 찾아 시축을 진행하며 서울에 우승 기운을 전달했다. 이번에는 반대로 서울이 그 기운을 장충체육관에 불어넣는다.

GS칼텍스 주장 유서연은 “지난봄 저희가 전해드린 전승 우승의 기운을 받아 FC서울이 10년 만에 K리그1 정상에 올라 남매구단으로서 너무 자랑스럽고 기뻤다”라며 “이번에는 서울이 전달해 준 챔피언의 뜨거운 에너지를 그대로 이어받아 이번 시즌 2연패를 향해 팬들과 함께 끝까지 힘차게 달려보겠다”라고 힘줘 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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