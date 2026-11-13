차주완, 주지훈 빙의했다가 신민아까지 복사…‘재혼 황후’ 신스틸러

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신예 배우 차주완이 ‘재혼 황후’에서 짧지만 강렬한 존재감을 남겼다.

차주완은 지난 11일 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’ 6회에 황제 소비에슈(주지훈 분)의 전령으로 등장해 극에 활력을 불어넣었다.

극 중 소비에슈는 나비에(신민아 분)와의 관계를 회복하기 위해 황후의 생일을 별궁에서 함께 보내자는 뜻을 전령을 통해 전달했다. 이 과정에서 차주완은 소비에슈의 목소리와 말투는 물론 손짓과 입꼬리 움직임까지 세밀하게 모사해 웃음을 유발했다. 황제의 말을 그대로 재현한 뒤에는 언제 그랬냐는 듯 공손한 자세로 돌아와 반전 재미를 안겼다.

차주완의 재치는 여기서 그치지 않았다. 소비에슈에게 나비에의 답변을 전달하는 장면에서는 황후 특유의 우아한 말투와 표정을 그대로 따라 하며 다시 한번 시청자들의 웃음을 자아냈다. 황제와 황후의 특징을 각각 살려 표현한 능청스러운 연기가 전령 캐릭터의 매력을 한층 끌어올렸다.

이후 극의 분위기는 급변했다. 전령의 메시지로 별궁에서 함께 시간을 보내게 된 나비에와 소비에슈가 관계 회복의 기미를 보이던 순간, 라스타(이세영 분)의 건강이 악화됐다는 소식이 전해진 것. 소비에슈는 전령을 돌려보내고 나비에와 시간을 보내려 했지만, 결정적인 순간 나비에를 라스타라고 잘못 부르며 상황을 악화시켰다.

뒤이어 전령이 라스타의 위독한 상태를 알리자 소비에슈는 결국 나비에를 남겨둔 채 라스타에게 향했다. 모처럼 찾아온 두 사람의 화해 분위기는 순식간에 깨졌고, 황제와 황후 사이의 갈등은 더욱 깊어졌다.

이처럼 차주완은 극 중 분위기를 자유자재로 오가며 눈도장을 찍었다. 소비에슈와 나비에의 화해를 이끄는 전령으로는 유쾌한 성대모사를 선보였고, 두 사람의 관계에 다시 균열을 일으키는 상황에서는 긴박한 소식 전달로 극의 긴장감을 높였다.

짧은 등장에도 인물별 말투와 표정, 상황에 따른 호흡을 섬세하게 표현한 차주완. 코믹함과 진중함을 넘나드는 연기로 신예 배우로서의 가능성을 보여주며 시청자들에게 확실한 인상을 남겼다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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