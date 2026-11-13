김태연, ‘빨주노초파남보’로 무대 물들였다…스페셜 MC 존재감까지

MBC ON ‘트롯챔피언’ 캡처

김태연이 무대와 진행을 오가며 다채로운 매력을 뽐냈다.

김태연은 지난 12일 방송된 MBC ON ‘트롯챔피언’에 출연해 신곡 ‘빨주노초파남보’ 무대를 꾸몄다.

이날 화이트 원피스를 입고 등장한 김태연은 특유의 시원한 가창력과 생동감 넘치는 퍼포먼스로 시선을 사로잡았다. 곡의 경쾌한 분위기를 살린 무대 매너까지 더해지며 현장의 분위기를 한층 끌어올렸다.

무대 이후에는 스페셜 MC로 변신해 또 다른 면모를 보여줬다. 가수 최수호와 함께 방송 진행에 나선 김태연은 자연스러운 입담과 센스 있는 멘트로 안정적인 진행 실력을 드러냈다.

특히 신곡 무대를 준비하는 장민호에게 응원의 메시지를 전해 눈길을 끌었다. 김태연은 “인생이 힘들거나 외로울 때 든든한 친구가 되어줄 장민호 삼촌의 신곡을 응원한다”고 말하며 특유의 재치와 따뜻한 마음을 전했다.

김태연의 신곡 ‘빨주노초파남보’는 사랑에 빠진 순간을 무지개에 비유한 댄스 트로트곡이다. 경쾌한 리듬과 귀에 맴도는 멜로디, 재치 있는 노랫말이 김태연 특유의 발랄하고 당찬 매력과 어우러져 듣는 재미를 더한다.

한편 김태연은 오는 12월 24일 개최되는 소속사 토탈셋의 첫 패밀리 콘서트 ‘Merry TROT-mas!’에 출연해 팬들과 특별한 연말 무대를 함께할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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