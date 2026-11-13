이성민, 고려의 백전노장 되기까지…“액션스쿨 다니며 ‘신의 구슬’ 준비”

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배우 이성민이 JTBC 새 드라마 ‘신의 구슬’을 통해 고려의 전장을 지켜온 노련한 장수로 시청자들을 만난다.

오는 12월 5일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘신의 구슬’은 몽골과의 전쟁이 30여 년간 이어지며 고려의 운명이 위태로워진 1258년을 배경으로 한다. 나라를 지키는 성물인 관음보주를 되찾기 위해 전장에 뛰어든 호송대의 사투와 이들을 구하려는 황녀의 이야기를 그린 작품이다.

극 중 이성민은 고려의 특수부대인 야별초를 이끄는 별초장 최구 역으로 출연한다. 수많은 전투를 경험한 최구는 관음보주 호송대의 지휘를 맡게 되면서 전투 경험이 없는 지휘관 백결(안보현 분)과 함께 여정을 이어간다. 오랜 전장에서 체득한 경험과 냉철한 판단력을 갖춘 인물인 만큼, 이성민 특유의 묵직한 연기와 섬세한 표현력이 극의 무게감을 더할 것으로 기대된다.

13일 이성민은 작품에 합류한 계기에 대해 “정대윤 감독과 전작 ‘재벌집 막내아들’을 작업한 뒤 다시 함께하게 됐다는 점이 동기부여가 됐다”고 밝혔다. 이어 “드라마 ‘정도전’을 무척 재미있게 봐왔던 터라 정현민 작가의 작품이라는 점에서도 신뢰가 갔다”며 “기존에 접했던 사극과는 다른 소재와 이야기를 담고 있다는 점 역시 매력적으로 다가왔다”고 전했다.

자신이 연기하는 최구에 대해서는 고려 야별초에서 오랜 세월 전장을 누빈 백전노장이라고 설명했다. 이성민은 “중년을 넘어 노년의 길목에 서 있는 고려 야별초의 백전노장 별초장”이라며 “평생 전쟁터에서 살아온 인물로, 이제는 전쟁의 피로에서 벗어나 가족과 함께 쉬고 싶어 하는 고려의 장수”라고 소개했다.

이어 “수많은 전투를 통해 쌓아온 노련함과 리더십, 그 과정에서 비롯된 피로감이 캐릭터의 매력”이라며 “백결의 성장에 영향을 미치는 인물이라는 점도 흥미롭게 느꼈다”고 덧붙였다.

최구를 설명하는 핵심 단어로는 ‘상처’, ‘그리움’, ‘칼’을 선택했다. 이성민은 “오랜 시간 전쟁터를 누비면서 몸에 남은 흉터와 마음의 상처가 있고, 가족과 오랫동안 함께하지 못한 데 대한 미안함도 지니고 있다”며 “이번 원정만 마치면 다시 가족 곁으로 돌아갈 수 있다는 그리움이 있다”고 설명했다.

이어 칼에 대해서는 “백전노장에게 칼은 자신의 분신과도 같다”며 “자신을 지키고 동료들을 보호할 수 있는 수단이자, 살아서 가족의 품으로 돌아가기 위해 반드시 필요한 존재”라고 의미를 부여했다.

캐릭터를 표현하기 위한 준비 과정도 공개했다. 이성민은 장거리 이동과 액션이 많은 작품의 특성상 체력 관리에 공을 들였다고 밝혔다. 그는 “먼 길을 떠나 관음보주를 찾아가는 이야기인 만큼 체력이 무엇보다 중요했다”며 “액션 장면을 위해 오랜만에 액션 스쿨에도 다녔다”고 말했다.

또한 장기간 여러 배우와 스태프가 함께 촬영하는 작품인 만큼 현장의 호흡도 중요하게 생각했다고 전했다. 이성민은 “오랜 기간 함께 움직이며 촬영해야 했기 때문에 배우들과 스태프들의 단합과 호흡, 서로에 대한 신뢰가 중요했다”며 이를 위해서도 많은 노력을 기울였다고 설명했다.

마지막으로 이성민은 대본을 처음 접했을 때 기억에 남았던 문구를 언급했다. 그는 대본 표지에 적혀 있던 ‘임금이 야별초 10인을 보냈다(主上允可, 發夜別抄十人)’라는 문장이 인상 깊어 오래도록 기억에 남았다고 밝혔다.

이성민은 “‘신의 구슬’은 역사에 기록된 이야기의 한 부분을 발전시켜 만들어냈다는 점에서 특별한 작품”이라며 “작가와 감독, 스태프, 배우들이 함께 쏟은 땀과 정성이 시청자들에게 잘 전달되기를 바란다. 많은 사랑 부탁드린다”고 당부했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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