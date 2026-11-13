인종차별 발언 인정됐지만… 박항서 감독 2경기 출전정지+벌금

태국 프로축구 2부리그 깐짜나부리 파워 FC 박항서 감독이 출전정지 징계와 벌금을 부과받았다. 상대 관중으로부터 인종차별 발언을 들었으나 부적절한 대응을 했다는 것이 이유다.
지난 12일 태국축구협회에 따르면 협회는 지난 10일 징계윤리위원회를 열었다. 박 감독에게 2경기 출전정지와 제재금 1만3333바트(약 53만원)의 징계를 내렸다. 다만 2부리그 감경 조항을 적용해 3분의2의 제재금이 부과됐다.
박 감독은 지난 1일 태국 파타야 농프루 스타디움에서 끝난 파타야 유나이티드와의 2026~2027 태국 2부리그 원정 경기에서 2-2로 비긴 뒤 상대 관중과 충돌했다. 인종차별 발언이 발단이었다. 파타야 팬으로 추정되는 일부 관중이 박 감독을 향해 “김치맨”이라고 반복했다. 이들은 박 감독 소속팀 선수에게도 인종차별적 발언을 한 것으로 전해졌다. 이에 격분한 박 감독이 해당 관중을 향해 내려오라는 손짓을 하며 대응했다.
태국축구협회 징계윤리위원회는 파타야 관중의 인종차별적 행위를 인정하면서도 박 감독의 대응이 부적절했다며 징계를 내렸다. 박 감독에게 인종차별적 발언을 한 관중에게는 2만바트의 제재금을 부과했다.
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