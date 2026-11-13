인종차별 발언 인정됐지만… 박항서 감독 2경기 출전정지+벌금

박항서 대한축구협회 부회장이 지난달 28일 멕시코 과달라하라 인근 사포판 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 열린 북중미 월드컵 32강 진출 실패 관련 사과 기자회견에서 안경을 만지고 있다. 사진=뉴시스

태국 프로축구 2부리그 깐짜나부리 파워 FC 박항서 감독이 출전정지 징계와 벌금을 부과받았다. 상대 관중으로부터 인종차별 발언을 들었으나 부적절한 대응을 했다는 것이 이유다.

지난 12일 태국축구협회에 따르면 협회는 지난 10일 징계윤리위원회를 열었다. 박 감독에게 2경기 출전정지와 제재금 1만3333바트(약 53만원)의 징계를 내렸다. 다만 2부리그 감경 조항을 적용해 3분의2의 제재금이 부과됐다.

박 감독은 지난 1일 태국 파타야 농프루 스타디움에서 끝난 파타야 유나이티드와의 2026~2027 태국 2부리그 원정 경기에서 2-2로 비긴 뒤 상대 관중과 충돌했다. 인종차별 발언이 발단이었다. 파타야 팬으로 추정되는 일부 관중이 박 감독을 향해 “김치맨”이라고 반복했다. 이들은 박 감독 소속팀 선수에게도 인종차별적 발언을 한 것으로 전해졌다. 이에 격분한 박 감독이 해당 관중을 향해 내려오라는 손짓을 하며 대응했다.

태국축구협회 징계윤리위원회는 파타야 관중의 인종차별적 행위를 인정하면서도 박 감독의 대응이 부적절했다며 징계를 내렸다. 박 감독에게 인종차별적 발언을 한 관중에게는 2만바트의 제재금을 부과했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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