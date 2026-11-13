웹툰 ‘기프트’ 드라마화…김우빈·서은수로 완성할 야구 성장기

카카오엔터테인먼트 제공

야구 선수들의 숨겨진 재능을 꿰뚫어 보는 특별한 능력이 있다면 최강의 팀을 만들 수 있을까. 인기 웹툰 ‘기프트’가 안방극장으로 무대를 옮겨 시청자들과 만난다.

카카오엔터테인먼트는 카카오페이지에서 연재 중인 인기 웹툰 ‘기프트’가 tvN 새 토일드라마로 제작돼 오는 12월 5일 첫 방송된다고 13일 밝혔다.

기프트는 특별한 능력을 갖게 된 야구 감독과 전국 최하위권 고교 야구부 선수들이 함께 성장하는 이야기를 그린 작품이다. 김우빈, 서은수 등 화려한 출연진이 합류한 가운데 원작 특유의 참신한 설정과 입체적인 인물 관계가 영상으로 어떻게 구현될지 기대를 모으고 있다.

원작 웹툰은 ‘세자전’, ‘왕 그리고 황제’, ‘잡초 이야기’ 등 다양한 소재를 바탕으로 개성 있는 작품 세계를 구축해 온 정이리이리 작가의 스포츠 성장물이다. 2021년부터 카카오페이지에서 연재를 시작해 현재까지 독자들의 꾸준한 사랑을 받고 있다.

이야기는 불의의 사고 이후 선수들의 재능과 성장 가능성을 한눈에 파악하는 능력을 얻게 된 야구 감독 정민용을 중심으로 펼쳐진다. 전국 최하위 고교 야구부에 부임한 그는 타고난 재능을 지닌 차태훈을 주목한다. 하지만 오랜 시간 혹독한 훈련을 통해 자신의 실력을 증명해 온 투수 허승일에게는 정민용의 선택이 위협으로 다가온다. 재능을 우선시하는 감독과 노력으로 자신의 가치를 증명하려는 선수의 대립이 작품의 주요 갈등으로 작용한다.

정이리이리 작가는 작품에 담긴 개인적인 고민도 털어놨다. 평소 야구를 좋아했지만 그림 실력에 대한 자신감이 부족해 야구 만화에 도전할 생각을 하지 못했다는 그는 오랜 창작 활동을 거치며 용기를 얻어 기프트를 선보이게 됐다고 설명했다. 다만 연재 과정에서도 자신의 재능에 대한 고민은 계속됐다고 전했다.

작가는 “여전히 내 안에는 만화 속 선수들처럼 끊임없이 내 재능과 결과를 의심하는 마음이 남아 있다. 기프트는 그런 의심과 생각에 대한 이야기”라고 밝혔다. 이어 “재능과 노력, 그리고 그 결과를 받아들이기까지 작품 속 여러 선수들의 마음은 물론, 그 안에 담긴 내 마음까지 느끼면서 보면 더 재미있을 것”이라고 덧붙였다.

기프트는 단순히 특별한 능력을 활용해 승리를 쟁취하는 스포츠물이 아니다. 타고난 재능과 후천적인 노력 가운데 무엇이 더 중요한지 질문을 던지며, 각자의 한계에 부딪히는 선수들의 고민과 성장을 담아낸다. 선수들을 이끄는 감독뿐 아니라 자녀의 꿈을 위해 헌신하는 학부모들의 모습도 현실적으로 그려내 스포츠의 긴장감과 따뜻한 인간미를 함께 전달한다.

드라마에서는 배우들의 연기를 통해 원작의 캐릭터와 이야기가 새롭게 구현된다. 김우빈은 사고 이후 특별한 능력을 얻고 재능을 중시하게 된 야구 감독 정민용 역을 맡는다. 서은수는 야구부를 지키기 위해 고군분투하는 체육 교사이자 야구부장 윤서진으로 분한다.

차빈과 한시현도 각각 노력으로 실력을 쌓아온 투수 허승일과 타고난 재능을 지닌 차태훈 역으로 출연해 극의 중심축을 형성한다. 서로 다른 가치관을 지닌 인물들이 야구를 통해 부딪히고 성장하는 과정이 주요 관전 요소가 될 전망이다.

이번 드라마화는 웹툰에서 출발한 이야기가 드라마와 영화, 뮤지컬 등 다양한 콘텐츠로 확장되는 카카오엔터테인먼트의 스토리 IP 사업 경쟁력을 보여준다는 점에서도 주목된다.

방송을 앞두고 원작 캐릭터와 드라마 출연 배우들의 모습을 함께 담은 싱크로 포스터도 공개됐다. 웹툰 속 인물들이 배우들의 모습으로 재탄생한 만큼 원작과 드라마를 비교해 보는 재미도 더할 것으로 보인다.

정이리이리 작가는 드라마 제작 소식에 예상하지 못했던 선물을 받은 것 같다며 기쁨을 나타냈다. 그는 “드라마에서 내가 잘 하지 못하는 유머 포인트나 여러 가지 다른 것들이 더 잘 표현돼 큰 재미와 즐거움을 줄 수 있을 것이라 기대된다”며 “웹툰과 드라마를 함께 즐겨주길 바란다”고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]