에이티즈, 오늘(13일) 미니 15집 발매…글로벌 열기 잇는다

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그룹 에이티즈(ATEEZ)가 새로운 음악과 강렬한 퍼포먼스를 앞세워 글로벌 팬들 곁으로 돌아온다.

에이티즈는 13일 오후 2시 미니 15집 ‘골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)’을 발매하고 본격적인 컴백 활동에 나선다.

이번 앨범은 지난 6월 공개한 미니 14집 ‘골든 아워 : 파트 5(GOLDEN HOUR : Part.5)’ 이후 약 5개월 만에 선보이는 신보다. 충돌과 변화를 새로운 출발점으로 받아들이고, 자신들만의 방향을 개척해 나가는 에이티즈의 서사를 담았다.

타이틀곡 ‘업(UP)’은 한계에 안주하지 않고 끊임없이 더 높은 곳을 향해 나아가려는 에이티즈의 강한 의지를 표현한 곡이다. 멈춤과 경계 없이 자신들의 한계를 뛰어넘겠다는 메시지를 담았으며, 강렬한 브라스 사운드와 묵직한 베이스가 어우러져 폭발적인 에너지를 전달할 예정이다.

컴백 열기를 끌어올리는 티저 콘텐츠도 공개됐다. 에이티즈는 지난 12일 오후 2시 공식 SNS를 통해 타이틀곡 ‘업’의 뮤직비디오 두 번째 티저 영상을 선보였다.

영상에서 멤버들은 대규모 메가 크루와 호흡을 맞춰 강렬하고 정교한 군무를 펼쳤다. 여기에 빠르게 전환되는 카메라 움직임과 웅장한 사운드가 더해지며 한층 커진 퍼포먼스 규모를 예고했다.

파격적인 영상 연출도 눈길을 끌었다. 벽을 무너뜨리는 산의 모습과 흔들리는 지면, 공중으로 솟구치는 물체 등 기존 질서의 붕괴와 변화를 상징하는 장면들이 연이어 등장했다. 새로운 한계를 넘어 자신들만의 길을 개척하겠다는 이번 앨범의 메시지를 시각적으로 표현한 것으로 풀이된다. 영상 마지막에는 세계관의 주요 오브제인 ‘소프루(SOPRO)’를 던지려는 우영의 모습이 담겨 뮤직비디오 본편에서 이어질 이야기에 대한 궁금증을 높였다.

새 앨범에는 타이틀곡 ‘업’을 포함해 ‘어니미어(ANEMIA)’, 선공개곡 ‘드립(Drip)’, ‘페이스(FAITH)’, ‘홀로 빅토리(Hollow Victory)’ 등 총 5곡이 수록된다. 멤버 홍중과 민기가 전곡 작사에 참여해 팀 고유의 음악적 색깔을 녹여냈다. 전작 타이틀곡 ‘배드(BAD)’를 함께 작업한 프로듀서진도 이번 앨범에 참여해 완성도를 높였다.

앞서 에이티즈는 지난 6월 발매한 미니 14집 ‘골든 아워 : 파트 5’로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 통산 세 번째 정상에 오르며 글로벌 인기를 확인했다. 국내 초동 판매량 역시 188만 장을 넘어섰으며, 타이틀곡 ‘배드’는 공식 활동이 마무리된 이후에도 음악방송 1위를 차지하는 성과를 거뒀다.

글로벌 시장에서의 영향력도 이어졌다. 해당 앨범은 소니뮤직엔터테인먼트의 음반 및 디지털 음원 매출 기여도 순위에서 1위를 기록했다. 이번 신보의 선공개곡 ‘드립’ 또한 발매 첫 주 미국 빌보드 ‘글로벌 200’ 차트(11월 7일 자) 190위에 진입하며 정식 앨범 발매 전부터 존재감을 드러냈다.

글로벌 음악 시장에서 꾸준히 성과를 쌓아온 에이티즈가 미니 15집 ‘골든 아워 : 파트 6’를 통해 어떤 기록과 새로운 음악적 변화를 보여줄지 관심이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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