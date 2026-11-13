지영일, ‘트롯챔피언’서 ‘추억의 그 카페’ 열창…성숙해진 무대 매너

가수 지영일이 한층 성장한 가창력과 퍼포먼스를 선보이며 트로트 팬들의 이목을 집중시켰다.

지영일은 지난 12일 방송된 MBC ON ‘트롯챔피언’에 출연해 신곡 ‘추억의 그 카페’ 무대를 공개했다.

이날 블랙 계열의 캐주얼 정장 차림으로 무대에 오른 지영일은 안정적인 가창력에 역동적인 퍼포먼스를 더해 시선을 사로잡았다. 곡의 분위기를 살리는 표현력과 여유로운 무대 매너로 솔로 가수로서의 매력을 드러냈다.

신곡 ‘추억의 그 카페’는 지영일이 지난 8월 SBS 라디오 오디션 프로그램 ‘인생은 오디션’ 파이널 1차전에서 처음 선보였던 곡이다. 잊지 못할 사람과의 추억이 남아 있는 카페에서 다시 만날 날을 기다리는 남자의 애틋한 마음을 아날로그 감성으로 풀어냈다.

앞서 지영일은 김광규의 원곡을 자신만의 밝고 경쾌한 에너지로 재해석한 ‘열려라 참깨’를 통해 솔로 가수로 첫발을 내디뎠다. 이번에는 ‘추억의 그 카페’로 색다른 감성을 전하며 음악적 스펙트럼을 넓혔다. 신곡 무대를 통해 이전과는 또 다른 매력을 보여준 만큼 향후 활동에도 관심이 쏠린다.

한편 지영일은 오는 12월 24일 그룹 삼총사 멤버로 소속사 토탈셋의 첫 패밀리 콘서트 ‘Merry TROT-mas!’에 참여해 팬들과 만날 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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